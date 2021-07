Tusem Essen startet Vorbereitung - Liga-Auftakt in Aue

Essen. Spielplan für die 2,. Handball-Bundesliga steht. Erstes Heimspiel Mitte September gegen Hamm/Westfalen. Essener beginnen mit der Vorbereitung.

Die Handball-Nationalmannschaft kämpft bei den Olympischen Spielen in Tokio noch um den Einzug ins Viertelfinale, doch daheim haben die Zweitligisten bereits Gewissheit, wann und gegen wen sie in die Saison starten werden. An diesem Freitag beginnt Tusem Essen mit der Vorbereitung. Zunächst ist eine Leistungsdiagnostik angesagt. Am Montag nimmt das Team von Trainer Jamal Naji dann das Training im Handball-Leistungszentrum an der Raumerstraße auf.

Tusem Heimpremiere ist gleich ein West-Derby

Die Essener als Erstliga-Absteiger beginnen den Punktekampf am Samstag, 11. September, beim EHV Aue (17 Uhr) und empfangen danach zur Heimpremiere am Freitag den ASV Hamm/Westfalen (19.30 Uhr, Am Hallo).

Am 26. September müssen die Essener nach Dresden, zu einem Klub, dem Ambitionen im Titelrennen nachgesagt werden. Mit dem HSC Coburg (1. Oktober) und Eulen Ludwigshafen (15. Oktober) am vierten und sechsten Spieltag empfängt der Tusem dann zwei Mitabsteiger aus der 1. Bundesliga, die vermutlich in der 2. Liga ebenfalls oben mitspielen wollen.

Dauerkarten bereits im Verkauf

Es können bereits Dauerkarten für die neue Saison erworben werden. Ob es eine Tageskasse geben wird, hängt von der geltenden Corona-Schutzverordnung ab und steht aktuell noch nicht fest. Alle Informationen rund um die Dauerkarten gibt es unter tusemessen.de/tickets/dauerkarte

1. Spieltag, 10-12. Sept.

HC Elbflorenz - TV Emsdetten (Fr..)

EHV Aue - Tusem Essen (Sa., 17)

Eulen Ludwigshafen - TV Hüttenberg

TuS Ferndorf - VfL Eintr. Hagen

SG BBM Bietigheim - ThSV Eisenach

ASV Hamm-Westfalen - Bayer Dormagen

HSC 2000 Coburg - TV Großwallstadt

HC Empor Rostock - HSG Nordhorn-Lingen

Dessau-Rosslauer HV - DJK Rimpar Wölfe

VfL Gummersbach - VfL Lübeck-Schwartau

2. Spieltag

Tusem - ASV Hamm-Westfalen (Fr., 17. Sept., 19.30 Am Hallo)

Alle aktuellen Nachrichten und Bilder zum Sport in Essenfinden Sie hier

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen