Tusem Essen startet auf guter Grundlage in die Vorbereitung

Essen. Tusem Essen ist in die Vorbereitung gestartet – was Trainer Michael Hegemann zufrieden stimmt und wie die vielen Neuen integrieren will.

Nur bei seinen Trainerkollegen sah Michael Hegemann Nachholbedarf zum Start in die Vorbereitung. Der Cheftrainer des Handball-Zweitligisten Tusem Essen war zum Trainingsauftakt gut gelaunt und zu ersten Scherzen aufgelegt.

Gute Laune machten dem 46-Jährigen, dass seine Spieler in der Sommerpause offenbar gut in Eigenregie gearbeitet hatten und recht fit beim ersten Training in der Halle ankamen. Das Grundstück für die neue Saison scheint bereit zu sein, um dort nun ein erstes Fundament errichten zu können.

Tusem Essen: Trainer ist begeistert vom Fitness-Zustand seiner Mannschaft

„Die Jungs sind hier in einem vernünftigen Zustand angekommen“, stellte Hegemann beim ersten Training fest. Lediglich Dennis Szczesny kann aufgrund einer Handverletzung noch nicht mitwirken, zudem bekam der Neuzugang und frischgebackene U21-Weltmeister Christian Wilhelm noch eine Woche Extra-Urlaub von seinem neuen Cheftrainer und darf sich noch etwas ausruhen, während seine Teamkollegen schon erste Schweißtropfen vergießen.

Hegemanns erste Eindrücke seien gut, auch von den anderen Zugängen konnte er sich ein erstes Bild verschaffen: „Wir haben sehr interessante neue Leute bekommen, die viel neue Qualität in die Mannschaft bringen können.“ Hier werde es wichtig sein die Neuen schnell in die Mannschaft zu integrieren und an das Spiel des Tusem zu gewöhnen. Die Philosophie für die kommende Saison ist jedenfalls klar: „Wir wollen wieder aus einer stabilen Abwehr heraus in unser Tempospiel kommen“, sagt Michael Hegemann. Also dasselbe Vorhaben wie in den vergangenen Jahren auch.

Tusem Essen muss sich in der Offensive verbessern

Die stabile Abwehr ist sicherlich das Faustpfand des Tusem, im Angriff gibt es aber noch reichlich Verbesserungsbedarf. Da ließen die Essener in der vergangenen Saison zu viele Chancen liegen. Daran gilt es nun in der fast siebenwöchigen Vorbereitung zu arbeiten, die Taktik werde jedenfalls nicht zu kurz kommen, verspricht Hegemann: „Es wird wieder um die drei wichtigen Bausteine gehen: eine gute Athletik schaffen, das taktische Spiel mit Abwehr und Angriff trainieren und Teambuilding darf eben auch nicht zu kurz kommen.“

Noch angeschlagen im ersten Training von Tusem Essen: Dennis Szczesny (3.v.r.). Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Der Trainer hat mit seinen Jungs also ordentlich zu tun und will schnellstmöglich eine Einheit formen: „Durch einige Abgänge und die Neuzugänge wird die Mannschaft jetzt noch nicht die Eingespieltheit haben. Daran wollen wir arbeiten und die Neuen schnell integrieren.“ Dafür sind nicht nur die Einheiten in der Halle, sondern auch außerhalb wichtig. So plane der Zweitligist einen Mannschaftsabend, ein Fußballspiel gegen die Fußballer des Tusem und weitere Teamaktivitäten. Das Trainingslager in Hannover wird dabei sicherlich auch eine Rolle spielen können.

Das ist der Tusem-Kader 23/24 Torhüter: Lukas Diedrich (23 Jahre), Arne Fuchs (24).

Rückraum links: Jonas Ellwanger (29), Malte Seidel (28), Nils Homscheid (20).

Rückraum Mitte: Luis Buschhaus (19), Max Neuhaus (23, neu von Eulen Ludwigshafen), Julius Rose (23, Wölfe Würzburg), Jonas Kämper (21), Dennis Szczesny (29).

Rückraum rechts: Alexander Schoss (19), Philipp Asmussen (26, HC Empor Rostock).

Linksaußen: Finley Werschkull (20), Tim Mast (21).

Rechtsaußen: Felix Klingler (30), Felix Eißing (20).

Kreisläufer: Finn Wolfram (20), Christian Wilhelm (21, HC Empor Rostock).

Tusem Essen: Saisonziel wird in den kommenden Wochen definiert

Dass sich die Zugänge schnell in der Mannschaft wohlfühlen werden, ist sich Hegemann sicher: „Wir haben einige Spieler, die sich immer gut um die Neuen kümmern. Die Jungs haben auch schon bei dem einen oder anderen Umzug geholfen. Und die Neuzugänge sind auch alle sehr aufgeschlossen, was die Integration sicherlich auch einfacher macht.“

Zufrieden mit dem Fitness-Zustand seiner Mannschaft: Tusem-Trainer Michael Hegemann. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Bis zum Saisonstart am 2. September beim ASV Hamm-Westfalen ist also viel zu tun. Das Ziel für die kommende Spielzeit will der Trainer mit seinem Team in den kommenden Wochen definieren. „Da lassen wir jetzt erstmal ein bisschen Zeit ins Land gehen“, sagt Hegemann, der zunächst weitere Eindrücke von seiner neustrukturierten Mannschaft sammeln muss, um ein realistisches Ziel auszugeben. Die Motivation, besser als Platz neun in der Vorsaison zu sein, dürfte dabei sicherlich auch eine Rolle spielen.

Der Vorbereitungsplan von Tusem Essen 28. - 31.07.: Trainingslager in Hannover

29.07.: Testspiel gegen TuS Vinnhorst (2. Liga)

03.08.: Testspiel gegen HSG Nordhorn-Lingen (2. Liga)

04.08.: Testspiel gegen OSC Rheinhausen (Regionalliga)

10.08.: Testspiel gegen Elite Val d’Oise (3. Liga, Frankreich)

12.08.: Testspiel gegen VfL Gladbeck (3. Liga)

18.08.: Testspiel gegen TV Emsdetten (3. Liga)

02.09.: Saisonstart gegen ASV Hamm-Westfalen

