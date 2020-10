Tusem Essen spürt bereits etwas Druck nach schwachem Auftakt

Essen. Essener Talente treffen in der A-Jugend-Bundesliga in Hamburg auf spielstarken Gastgeber. Allerdings weiß Tusem, wie man darauf reagieren muss.

Die Talente von Tusem Essen spielen am Sonntag in der A-Jugend-Bundesliga beim HSV Hamburg (14 Uhr). Tusem-Trainer Lukas Ellwanger fordert nach dem schwachen Saisonstart und dem 24:24 gegen Bundesliga-Neuling VfL Horneburg eine deutliche Steigerung: „Nach der schlechten Leistung und dem verlorenen Punkt sind wir natürlich etwas unter Druck. Wir wissen jedoch, dass wir deutlich besser spielen können.“

Gastgeber Hamburg startet mit Sieg in die Saison

Um sich optimal vorzubereiten, reist der Bundesliga-Nachwuchs bereits am Samstag nach Hamburg. Aufgrund einiger Ausfälle in der Trainingswoche steht noch nicht fest, ob der gesamte Kader zur Verfügung wird. Im Gegensatz zum Tusem starteten die Hanseaten mit einem 24:21-Erfolg beim HC Bremen in die Saison.

Für Lukas Ellwanger ein Grund, den Gastgeber nicht zu unterschätzen: „Es erwartet uns ein sehr spielstarker Gegner, der viele seiner Abschlüsse in der zweiten Welle sucht. Gerade die schnellen Außenpositionen sind sehr gefährlich. Schaffen wir es das Tempospiel der Gastgeber zu unterbinden, haben wir gute Chancen etwas Zählbares mitzunehmen.“