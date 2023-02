Tusem Essen sorgt für Nervenkrimi und erlebt Happy End

Essen. Zweitligist Tusem Essen gewinnt hart umkämpftes Heimspiel gegen Lübeck-Schwartau mit 23:22. Darum taten sich die Essener in Hälfte zwei so schwer.

Gerade so haben sich die Handballer von Tusem Essen noch an Land gerettet. Gegen den VfL Lübeck-Schwartau drohte der Kahn kurz vor dem Ende zu sinken, doch Kapitän Jonas Ellwanger und Co. rissen das Ruder noch einmal herum. Am Ende eines hart umkämpften und nervenraubenden Heimspiels gewannen die Essener das erste Zweitliga-Duell des Jahres hauchdünn mit 23:22 (12:6).

Der Hexenkessel „Am Hallo“ war gut gefüllt, brauchte allerdings ein paar Minuten, um so richtig zu kochen. Zu Beginn konzentrierten sich beide Mannschaften in erster Linie auf die Abwehrarbeit und zerstörten, was sie nur konnten. „Jonny, mehr Mut!“, rief Tusem-Trainer Michael Hegemann seinem Kapitän Jonas Ellwanger zu. Seine Jungs agierten noch zu zögerlich. Doch nach fünf Minuten drehte der Tusem die Flamme höher und traf.

Tusem Essen startet gegen Lübeck-Schwartau überlegen in die Partie

Justin Müller zündete mehrfach aus der Distanz, außerdem brachten die Essener immer wieder ihre Außen ins Spiel. Durch das Zentrum ging nicht viel, dort standen die hochgewachsenen Lübecker wie Leuchttürme im Weg. Worauf sich die Gastgeber verlassen konnten, war die erneut starke Defensive. Die Gäste fanden nur selten ein Durchkommen. Teilweise ließen sie sich zu Verlegenheitsabschlüssen hinreißen, was ungefährlich war.

VfL-Trainer David Röhrig sah sich schon früh gezwungen, den neu installierten Auszeit-Buzzer auszutesten. Zum ersten Mal in der 2. Handball-Bundesliga legten die Trainer nicht mehr ihre grünen Karten auf den Zeitnehmertisch, sondern mussten nur noch einen roten Knopf drücken. Technisch funktionierte dies einwandfrei, auf dem Feld änderte sich die Angriffsleistung allerdings.

Ungewohnter Angreifer: Abwehrchef Malte Seidel von Tusem Essen ist seinem Lübecker Bewacher enteilt. Foto: Michael Gohl

Der Tusem hatte zwar immer noch eine stabile Abwehr, allerdings ging das bald zu Lasten des eigenen Angriffs. Es fehlte an Durchschlagskraft, das Zentrum blieb dicht und über Außen war der Winkel teilweise zu spitz. Das zähe Ringen der ersten Hälfte mündete dennoch in eine recht komfortable 12:6-Führung für die Hausherren.

Eloy Morante sieht nach überhartem Einsteigen die rote Karte

Nach einem guten Start in die zweite Hälfte sah Eloy Morante nach einem zu harten Einsteigen die rote Karte. Die Partie kippte. In der Abwehr fehlte Morante gar nicht so sehr, im Angriff hätte der Tusem dessen Kreativität allerdings gut gebrauchen können. Auf einmal drehte Lübeck auf. Die Norddeutschen sorgten für eine steife Brise in die Halle und ließen sich treiben. Zudem war Torhüter Klockmann mehrfach der Fels in der Brandung. Plötzlich stand es 17:17 (49.).

Nun galt es, Nerven zu bewahren. Vor allem die Führungsspieler um Ellwanger, Dennis Szczesny und Justin Müller brachten den Tusem wieder auf Kurs. Letztendlich war es das eine Tor mehr, das den Unterschied machte. „In der zweiten Halbzeit hat das Spiel eine Thermik bekommen, die wir so nicht haben wollten“, ärgerte sich Trainer Michael Hegemann. Dennoch war die Freude über den Sieg groß, auch bei Rückraumspieler Justin Müller: „Vor einem halben Jahr hätten wir das Spiel so nicht mehr gewonnen. Aber wir haben einen Step in die richtige Richtung gemacht und am Ende muss man es erstmal dann so über die Zeit bringen. Sieg ist Sieg – und den nehmen wir gerne.“

So haben sie gespielt

Tusem – VfL Lübeck-Schwartau 23:22 (12:6).

Tusem: Fuchs, Bliß, Diedrich; Ellwanger (2), Rozman (2), Wolfram, Dangers (2), Homscheid, Eißing (2), Szczesny (2), Müller (6/2), Seidel (1), Morante (1), Klingler (3/1), Mast (3), Werschkull.

Lübeck: Klockmann, Conrad; Weiß (1), Raguse, Hagedorn, Skorupa (5), Patzel (3), Benitez (1), Schrader (3), Kretschmer (1), Hagen, Wolf, Horner, Speckmann (6/1), Bruhn (2), Cohen.

Siebenmeter: 3/5 - 1/1. Strafminuten: 4 (Disq. Morante, 38.) – 4. Zuschauer: 2166.

Spielfilm: 0:0 (5.), 5:1 (10.), 7:1 (15.), 9:3 (20.), 10:5 (25.), 12:6 (30.) – 15:6 (35.), 16:11 (40.), 16:14 (45.), 17:17 (49.), 21:20 (55.), 23:22 (60.).

