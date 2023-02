Tusem Essen schwimmt weiter auf einer Erfolgswelle

Jonas Kämper schwimmt mit Tusem Essen in der Regionalliga auf einer Erfolgswelle.

In der Regionalliga hat Tusem Essen schon vier Mal in Folge gewonnen. Schwerer tun sich die Damen von HSV Überruhr. Sie bleiben aber gelassen.

Regionalliga Männer

Tusem Essen II – BTB Aachen 35:29 (16:12). Tusem schwimmt weiter auf der Erfolgswelle. Nach zuvor acht sieglosen Spielen in Serie (2:14 Punkte) hat sich das Team nun mit vier Erfolgen seit Jahresbeginn rehabilitiert. Nach der ausgeglichenen Startphase (7:7/17.) setzten sich die Gastgeber über 11:8 auf 16:11 kurz vor dem Wechsel ab. Nach dem Treffer der Gäste zum 13:16 sorgte ein 4:0-Lauf innerhalb von 65 Sekunden durch Marcel Daamen, Niclas Schmidt, Jona Reidegeld und Frederic Nehmer zum 20:13 (34.) für klare Verhältnisse.

Tusem-Coach Lukas Ellwanger war zufrieden: „Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, haben aber auch zu viele freie Bälle liegengelassen. In der zweiten Halbzeit hatten wir eine Phase, in der wir ein sehr gutes Tempo spielten, deutlich effektiver waren und weiter stark in der Abwehr spielten.“ Nach dem 21:14 sorgte Jonas Kaemper mit einem Hattrick zum 23:14 (36.) für die Entscheidung.

Am kommenden Sonntag ist der Tusem zu Gast bei Rheinwacht Dinslaken (11.15 Uhr, Douvermannstraße). Auch nach dem glatten 38:26-Hinspielerfolg erwartet Ellwanger keinen Selbstläufer: „Rheinwacht befindet sich auf dem 13. Tabellenplatz in der stark abstiegsgefährdeten Zone und wird entsprechend motiviert sein.“

Tusem: Haberkamp, Solbach Domingo; Ernst, Fabian Neher (1), Kämper (6), Reidegeld (2), Daamen (5), Frederic Neher (6/1), Schmidt (2), Schenderlein, M. Stumpf (3), L. Buschhaus (2), Telohe (7), Wolfram (1).

Regionalliga Frauen: HSV Überruhr kassiert in Überzahl viele Tore

Tschft. St. Tönis - HSV Überruhr 32:27 (15:13). Auch nach der dritten Niederlage in Serie sind die HSV-Damen auf Rang sechs (11:15 Punkte) noch ohne Abstiegssorgen. HSV-Trainer Helmut Menzel standen Torhüterin Liesa Benger, Anna Küpper und Hanna Schmidt nicht zur Verfügung. In der ersten Halbzeit war es mit leichten Vorteilen für die Turnerschaft ein Spiel auf Augenhöhe. Die Gäste liefen gegen den Tabellenvierten meist einem knappen Rückstand hinterher und konnten nur einmal beim 7:6 (17.) durch Nele Ahlendorf in Front gehen.

Trainer Helmut Menzel vom Regionalligisten HSV Überruhr konnte mit der Leistung nicht zufrieden sein. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Das änderte sich nach dem Wechsel. Tönis setzte sich auf 19:15 (37.) ab und baute den Vorsprung auf 23:16 aus und brachten ihn über 28:21 (51.) locker über die Zeit. Neben der Niederlage schmerzt die Verletzung von Jaqueline Sorg. Die Abwehrspezialistin schied bereits nach 20 Minuten mit Verdacht auf Nasenbeinbruch aus. Damit fehlte ein Aktivposten vor allem im Innenblock. „Am meisten ärgert es mich, dass wir in zehn Minuten Überzahl mehr Tore kassierten, als zu werfen. Vor allem in der Schlussphase war die Abschlussschwäche eklatant. Da hätten wir das Spiel noch drehen können. Kämpferisch war der Auftritt jedoch wieder einwandfrei“, meinte Trainer Menzel.

Am Sonntag kommt der HC Weiden nach Kettwig (16.30 Uhr, THG-Gymn.). Menzel fordert einen Sieg. Zum einen, um sich für die 24:28-Hinspielniederlage zu revanchieren, aber auch um die Ausgangslage zu stabilisieren. Bis auf die Langzeitverletzte Anna Küpper sind fit.



HSV: Julia Sorg; Rosenberger (1), Karpowitz (5), Schröter (2), Polutta (3), Weisz (1), Berens (6), Weber, Meyer (2), Schulte (2), Ahlendorf (1), Jaqueline Sorg (1).

