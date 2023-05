Tusem Essen reist mit neuer Energie zum HSC Coburg

Essen. Nach der Länderspielpause ist Tusem Essen beim Tabellennachbarn HSC Coburg gefordert. Darum könnte ein Sieg besonders wichtig werden für Essen.

Mehr als zwei Wochen Zeit hatten die Handballer des Tusem Essen, um ihre Akkus für den Saisonendspurt zu füllen. Nach der Länderspielpause geht es an diesem Sonntag auswärts gegen den HSC 2000 Coburg (16 Uhr, Huk-Coburg-Arena), gegen den man mit einem Sieg auch rechnerisch den Klassenerhalt in der 2. Handball-Bundesliga sichern könnte.

Sollte der Tusem gewinnen und die HSG Konstanz im Parallelspiel gegen Spitzenreiter HBW Balingen-Weilstetten keinen Sieg einfahren, herrscht auch in der Theorie Klarheit. Wobei sich Tusem-Trainer Michael Hegemann ohnehin keine großen Gedanken um solche Dinge macht: „Mir ist das ehrlicherweise gar nicht so bewusst, dass wir dann den Klassenerhalt sicher haben. Ich habe nie daran gezweifelt.“

Tusem Essen hat sich noch ein paar Ziele vorgenommen

Dazu gibt es in der Tat auch keine akuten Gründe. Die Saison verläuft zwar nicht bestens, aber eben auch nicht besorgniserregend. Als Tabellenzehnter gibt es in der Tabelle nicht mehr die ganz großen Ziele, aber sportlich will Hegemann mit seinen Jungs durchaus noch ein bisschen was erreichen: „Wir wollen zu Hause bis zum Saisonende ungeschlagen bleiben und auch auswärts so viele Punkte wie möglich sammeln.“

Justin Müller vom Tusem Essen kommt geflogen. Das Hinspiel gegen HSC 2000 Coburg gewann Essen mit 27:20. Foto: Michael Gohl

Das ist auch das Vorhaben für diesen Sonntag gegen einen Gegner, der sich zuletzt stabilisiert hat. Nachdem der HSC Ende März Trainer Brian Ankersen entlassen hatte, übernahm der Sportliche Leiter Jan Gorr das Ruder. Und tatsächlich feierte der aktuelle Tabellenneunte seitdem vier Siege in fünf Spielen, was auch Essens Michael Hegemann aufgefallen ist: „Sie werden als selbstbewusste Mannschaft auftreten, wir aber auch. Ich denke die Tagesform wird entscheidend sein.“

Tusem Essen muss auf seine verletzten Kapitäne verzichten

Auf Coburger Seite ist – wie so oft – Urgestein Florian Billek ein wichtiger Faktor. Der Rechtsaußen hat in dieser Saison bereits 110 Treffer erzielt und ist seit Jahren eine große Stütze beim HSC. Ebenso gilt es, auf Finn Herzig zu achten, der im linken Rückraum immer gefährlich ist und sogar schon 116 Saisontore geworfen hat. Ein Wiedersehen gibt es zudem mit Torhüter Jan Kulhanek, der mit seinen 41 Jahren immer noch sehr beweglich ist und viel Erfahrung mit sich bringt.

Der Tusem muss weiterhin auf seine verletzten Kapitäne Jonas Ellwanger und Dennis Szczesny verzichten sowie auf Rechtsaußen Felix Eißing. Der Großteil der Mannschaft sollte aber zur Verfügung stehen und mit viel Energie ans Werk gehen.

