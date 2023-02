Tusem Essen muss in Rostock einen kühlen Kopf bewahren

Essen. Zum Rückrundenstart läuft Tusem Essen bei einem Abstiegskandidaten auf. Darum stehen die Essener an der Ostsee vor einer kniffligen Aufgabe.

Auf dem rund 600 Kilometer langen Weg nach Rostock sind im Mannschaftsbus von Tusem Essen ein paar Plätze freigeblieben. Zum Rückrundenauftakt an diesem Freitag beim HC Empor (Anwurf 19 Uhr, Stadthalle) werden dem Handball-Zweitligisten von der Margarethenhöhe gleich mehrere Spieler fehlen. Ausgerechnet in einem weiteren Kampfspiel, das einige Kraft kosten dürfte.

„Für Rostock dürfte es eines ihrer ersten Endspiele in dieser Saison sein“, mutmaßt Essens Trainer Michael Hegemann. Denn der Gastgeber ist Tabellenvorletzter und auf jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt angewiesen. Nachdem schon im Oktober Trainer Till Wiechers freigestellt wurde, leitet derzeit der ehemalige Jugendkoordinator Tristan Staat die Geschicke an der Seitenlinie. Allerdings hat dieser Wechsel nicht den erhofften Effekt gehabt, denn die Männer von der Ostsee fischen punktemäßig weiter im Trüben.

Tusem Essen gewann zum Saisonstart mit 26:15 gegen Rostock.

Schon zu Saisonbeginn war klar, dass es für HC Empor wohl keine einfache Saison wird. Damals kassierten die Rostocker eine klare 15:26-Pleite in Essen, an die sich wiederum Tusem-Trainer Hegemann gerne erinnert. Allerdings mahnt der 45-Jährige: „Seit dem Trainerwechsel treten sie stabiler auf. Aufgrund der Stimmung in der Halle, ist es nie leicht, in Rostock zu spielen.“

Allerdings sollte seine Mannschaft keine allzu große Angst vor der vermeintlichen Heimstärke der Norddeutschen haben, denn bislang gelangen ihnen lediglich zwei Heimsiege in der Saison (gegen Großwallstadt und Bietigheim).

Mittelmann Eloy Morante ist angeschlagen und wird Tusem Essen in Rostock möglicherweise nicht zur Verfügung stehen. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Bester Schütze beim HCE ist Rechtsaußen Janos Steidtmann mit 64 Saisontoren, gefolgt vom erfahrenen Marc Pechstein (50 Treffer). Insgesamt ist die Ausbeute der Rostocker Offensive aber eher mau, mit 449 Saisontoren haben sie die wenigsten der Liga erzielt. Für die erstarkte Essener Abwehr dürfte dies also nicht die größte Herausforderung sein, so viel Selbstvertrauen sollten die Essener in den vergangenen Wochen und Monaten gesammelt haben.

Tusem Essen kann sich eigentlich nur selbst im Weg stehen

Eigentlich kann sich der Tusem nur selbst im Wege stehen, etwa wenn im Angriff Konzentration und Konsequenz fehlen sollten. Das will Trainer Hegemann nicht zulassen – im Gegenteil: „Insbesondere unsere Angriffseffektivität möchten wir im Vergleich zu unserem letzten Heimspiel gegen Lübeck-Schwartau steigern.“ Das hatte sein Team knapp mit 23:22 gewonnen, allerdings mit sehr viel Mühe. Teilweise fehlten im Angriff die Ideen und die Durchschlagskraft, erst in der Schlussphase setzte sich der eiserne Wille der Führungsspieler durch.

Allerdings könnten wichtige Ideengeber in der Offensive ausfallen. Justin Müller und Eloy Morante waren am Donnerstag noch angeschlagen, ein Einsatz ist fraglich. Zudem wird Alexander Schoss mit Schulterproblemen fehlen und auch hinter den Einsätzen von Tim Rozman und Finn Wolfram stehen Fragezeichen. Wer genau in Rostock auf der Platte stehen kann, werde sich zum Teil erst kurzfristig entscheiden, sagt Michael Hegemann.

Essener wollen sich mit Auswärtssieg der Spitzengruppe nähern

Dennoch soll die angespannte Personallage im Falle einer Niederlage kein Alibi sein. Der Auswärtssieg in Rostock ist das klare Ziel, entsprechend ist Marschroute formuliert: „Wir müssen es schaffen, in der hitzigen Atmosphäre dort einen kühlen Kopf zu bewahren und uns auf unser eigenes Spiel zu fokussieren“, fordert Tusem-Trainer Hegemann.

Und sollte den Essenern tatsächlich der nächste Sieg gelingen, könnten sie in der Tabelle noch etwas näher an die Spitzenteams heranrücken. Die Aufstiegsplätze sind ihnen mittlerweile jedenfalls deutlich näher (5 Punkte) als die Abstiegsränge (11 Punkte).

