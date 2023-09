Tusem Essen muss für den ersten Saisonsieg hart schuften

Essener schlagen TSV Bayer Dormagen im Derby mit 26:23 (12:13) und bauen saisonübergreifende Heimserie aus. Kämpferische Leistung wird belohnt.

Tusem Essen – TSV Bayer Dormagen 26:23 (12:13). „Derbysieger, Derbysieger, hey, hey!“, sangen die Fans des Tusem Essen nach der Schlusssirene im Heimspiel gegen den TSV Bayer Dormagen. Die Mannschaft von Trainer Michael Hegemann feierte beim 26:23 (12:13) den ersten Saisonsieg, der hart erkämpft war.

Nach der bitteren Auftaktpleite in Hamm (23:36) wollte es der Tusem zuhause deutlich besser machen. Allerdings musste er dabei auf seinen Kapitän Jonas Ellwanger verzichten, der sich in Hamm eine Bänderverletzung zugezogen hatte und nun erst einmal ausfällt. Beide Teams verzichteten auf das Abtasten und gingen sofort zur Sache. Dormagen startete etwas besser, vor allem im Angriff. Ian und Patrick Hüter sorgten immer wieder für Gefahr und erspielten eine erste Führung für die Gäste.

Tusem ließ im Anfang viele Chancen vorne liegen

Sie behielten zunächst die Nase vorn, weil der Tusem im Angriff noch zu viele Chancen liegen ließ und sich in der Abwehr erst einmal in die Begegnung kämpfen musste. Torhüter Lukas Diedrich verhinderte einen größeren Rückstand aus Sicht der Essener.

Aber der Tusem steigerte sich, vor allem in der Abwehr. Dormagen musste etwas Tempo aus dem Spiel nehmen und die Gastgeber fanden nun doch mehr Lücken in der gegnerischen Defensive. Dennis Szczesny mit vollem Körpereinsatz, Christian Wilhelm schön freigespielt am Kreis und Nils Homscheid mit seinen Siebenmetertoren drehten die Partie zwischenzeitlich (8:7, 20.).

Hausherren vor der Pause schlampig im Angriff

Allerdings spielten die Hausherren in den letzten Minuten der ersten Halbzeit zu schlampig im Angriff und erlaubten sich leichte Fehler. Dies brachte Dormagen wieder ins Spiel, was Lucas Rehfus ausnutzte und seiner Mannschaft die erneute Führung brachte. Kurios war dann die Zeitstrafe für Torwart Diedrich, der wohl zu früh, also vor Ablauf einer vorherigen Zeitstrafe, auf das Spielfeld gelaufen war.

Nach der Pause entwickelte sich das Spiel zu einem umkämpften Derby, in dem beide Teams nicht locker ließen. Der Tusem versuchte es häufig mit Wegen in die Tiefe – also dahin, wo es auch mal wehtut. Max Neuhaus, Nils Homscheid oder auch Alex Schoss waren mit ihren Eins-gegen-Eins-Situationen immer wieder erfolgreich. Ihnen, aber auch dem Rest der Mannschaft, war der Siegeswille anzusehen. Auch wenn längst nicht alles so lief, wie es sich Trainer Michael Hegemann wünscht, behielt der Tusem an diesem heißen Septembertag einen kühlen Kopf.

Gäste hielten körperlich dagegen

Spannend blieb es vor allem deshalb, weil die Gäste aus dem Rheinland körperlich dagegen hielten und vom Kopf her wach blieben. Auch sie gaben sich zu keinem Zeitpunkt auf und glaubten an etwas Zählbares. Die Paraden von Simonsen und die starken Abschlüsse von Rehfus machten dem TSV Hoffnung.

Doch die gute Stimmung in der Sporthalle „Am Hallo“ ließ an diesem Abend nur einen Sieger zu - und das war der Tusem. Die Fans kamen in den letzten zweieinhalb Minuten selbst noch einmal ins Schwitzen und trugen ihre Mannschaft mit großem Applaus über die Ziellinie. Der erste Saisonsieg für die Essener ist perfekt – und die saisonübergreifende Heimserie von nun 16 ungeschlagenen Spielen in Folge hält an.

Neuzugang Max Neuhaus war ein Antreiber

„Beide Mannschaften haben enorm gefightet. Es war klar, dass es ein langer Kampf wird. Am Ende waren es Kleinigkeiten, die das Spiel zu unseren Gunsten entschieden haben“, sagte ein erleichterter Michael Hegemann.

Neuzugang Max Neuhaus war einer der Antreiber im Spiel des Tusem und nach seinem gelungenen Heimdebüt glücklich: „Es war ein geiles Heimspiel mit guter Stimmung. Wir haben am Anfang noch zu viele Fehler gemacht, aber im Großen und Ganzen haben wir hart gekämpft. Ich bin sehr zufrieden, dass es mit dem Sieg geklappt hat.“

Tusem: Fuchs, Diedrich; Kämper, Wolfram, Wilhelm (3), Homscheid (4/3), Asmussen, Eißing (1), Szczesny (4), Seidel, Klingler (2), Neuhaus (4), Rose (2), Mast (1), Werschkull (3), Schoss (2). Dormagen: Juzbasic, Simonsen; Reuland, Senden (2), Böhnert, Rehfus (5), I.Hüter (3), Reimer (3/3), Böckenholt, Schroven, Strosack (2), P.Hüter (3), Träger, Schmidt (2), Steinhaus (3), Sondermann.

Schiedsrichter: Bona (Remscheid)/Frank (Radevormwald).

Siebenmeter: 3/4 – 3/4.

Strafminuten: 8 – 6.

Zuschauer: 1108.

Spielfilm: 2:3 (5.), 4:5 (10.), 4:6 (15.), 8:7 (20.), 10:8 (24.), 12:13 (30.) – 15:14 (35.), 16:17 (40.), 18:18 (45.), 20:21 (50.), 22:21 (54.), 26:23 (60.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt’s hier: Essen

