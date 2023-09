Tusem Essen muss den ersten herben Dämpfer hinnehmen

Gegen den SV Burgaltendorf gab es eine 0:3-Klatsche, nach der das Team von Trainer Carsten Isenberg die Tabellenspitze wieder räumen muss.

Tusem Essen – SV Burgaltendorf 0:3 (0:2). Überraschend deutlich musste sich der bisherige Tabellenführer Tusem Essen gegen den SV Burgaltendorf geschlagen geben. Am heimischen Fibelweg setzte es eine verdiente 0:3-Niederlage. Nach vier Siegen aus den ersten vier Spielen und dem Weiterkommen im Niederrheinpokal gegen Adler Union Frintrop gab es nun den ersten Dämpfer.

Tusem sah verdiente Niederlage ein

Auch aufgrund des starken Saisonstarts richtete Tusem-Trainer Carsten Isenberg den Blick nach der ersten Niederlage aber prompt nach vorne: „Wir haben verdient verloren, da braucht man nicht drumherum zu reden. Burgaltendorf war cleverer und abgezockter und hat in den wichtigen Momenten dann getroffen. Uns hat der eine oder andere Schlüsselspieler gefehlt, das hat man in einigen Situationen gemerkt. Trotzdem darf das keine Ausrede sein, wir können es besser. Es hat aber einfach nicht gereicht. Wir werden uns nun einmal schütteln und dann geht es weiter. Zwölf Punkte aus fünf Spielen sind ein toller Start.“

Bei den Gästen überwog natürlich die Freude und der Stolz über diesen in der Höhe unerwartet deutlichen Auswärtscoup. Mit dem Pokalweiterkommen gegen Blau-Gelb Überruhr (2:1) am Donnerstag und dem 3:0 bei Tusem Essen zeigte der SVA genau die passende Reaktion auf die 2:5-Niederlage bei Duisburg 08 in der Vorwoche. Mit einer noch konsequenteren Chancenverwertung hätte der Erfolg sogar deutlicher ausfallen können.

Bereits durch den frühen Treffer von Kai Hoffmann (5.) hatte Burgaltendorf die Weichen auf Sieg gestellt. Sportchef Jörg Oswald zeigte sich mit der Leistung hochzufrieden: „Das war ein reifer und starker Auftritt von unserer Mannschaft. Wir haben da weitergemacht, wo wir im Pokalspiel gegen Blau-Gelb Überruhr aufgehört hatten. Es war ein absolut verdienter Sieg, weil wir hinten sicher standen und vorne immer gefährlich waren. Tusem hatte erst in der 50. Minute überhaupt zum ersten Mal auf unser Tor geschossen. Wir haben das Spiel kontrolliert und wirklich überzeugend gewonnen. Der Gegner war insgesamt chancenlos!“

Tore: 0:1 Hoffmann (5.), 0:2 Seidelmann (29.), 0:3 Gonzalez (84.).

