Tusem Essen mit Schwung ins Derby nach Altenessen

Essen. In der NRW-Liga greifen Frauen der SG Steele erstmals ins Geschehen ein. Männer von Franz-Sales-Haus erwarten gegen Cappel Duell auf Augenhöhe.

Die Tischtennis-Saison hat aus Essener Sicht an diesem Wochenende ein volley Programm. Hier der Überblick.

NRW-Liga Herren

Franz-Sales-Haus – TTC SW Velbert (Sa. 18.30 Uhr, Steeler Str. 261). Im dritten Saisonspiel hofft der Aufsteiger auf den dritten Sieg. Mannschaftskapitän Gianni Ducrée erwartet allerdings „ein Duell auf Augenhöhe, das möglicherweise durch die Tagesform entschieden wird“. Die noch ungeschlagenen Doppel lassen zumindest auf einen guten Start in das Match hoffen.

NRW-Liga Damen

DJK SR Cappel – SG Steele (So., 11 Uhr). Am dritten Spieltag greift nun auch die klassenhöchste Essener Damenmannschaft von der SG Steele ins Spielgeschehen ein. Mit Rückkehrerin Monika Hußmann ist das Team von Sabrina Schröder nun noch ausgeglichener besetzt. Trotzdem könnte die Aufgabe zum Saisonstart nicht schwerer sein, geht es doch gegen den bereits zwei Mal siegreichen Gastgeber aus Cappel, gegen den das letzte Spiel der Vorsaison unentschieden endete.

Verbandsliga Damen

DSJ Stoppenberg – TTK Anröchte II (Fr. 19.30 Uhr, Hövelstr.). Im zweiten Heimspiel hintereinander trifft der letztjährige Vizemeister auf die Reserve des Zweitligisten vom TTK Anröchte und hofft auf den zweiten Sieg. Die junge Mannschaft aus Anröchte hat noch kein Spiel absolviert, was sich in Hinblick auf die Spielpraxis als kleiner Nachteil erweisen könnte.

Franz-Sales-Haus – SV Holzen (So., 11 Uhr, Steeler Str.). Die mit zwei Siegen hervorragend in die Saison gestarteten Huttroperinnen streben den dritten Sieg in Folge an. Der SV Holzen ist allerdings nicht zu unterschätzen, hat er doch auch ein Spiel gewonnen. Mit einem weiteren Sieg könnte das Team von Diana Papies für einen positiven Saisonverlauf sorgen.

Sabrina Schröder greift mit der SG Steele erstmals ins Geschehen der NRW-Liga ein. Foto: Michael Gohl

Verbandsliga Herren

Adler Union Frintrop – Falken Rheinkamp II (Sa. 18.30 Uhr, Frintroper Str.). Im Duell zweier siegloser Teams geht es für die Frintroper darum, gegen einen vermeintlich schlagbaren Gegner doppelt zu punkten. Die Zweitvertretung der „Falken“ aus Moers hat in den letzten Spielzeiten allerdings schon mehrfach gezeigt, dass sie in der Verbandsliga eine gute Rolle spielen kann. Das Team von Torsten Wawrzitz muss sich im Gegensatz zum Auftaktspiel vor allem in den Einzeln steigern, sollen die beiden Punkte am Wasserturm bleiben.

TTV Altenessen – Tusem (Sa. 18.30 Uhr, Stapenhorststr.). Im Lokalderby treffen die routinierten Altenessener auf die Youngster vom Tusem. Der Auftaktsieg des Tusem in der Vorwoche gibt dem Team von Felix Kleeberg vielleicht den Schwung, den es braucht, in Altenessen erfolgreich zu sein. Das Team von Lukas Ranft wird jedenfalls alles geben, im ersten Saisonspiel die ersten Punkte gegen den ambitionierten Aufsteiger zu holen, der mit Phil Katschinski einen Akteur in seinen Reihen hat, der im letzten Jahr noch für Altenessen gespielt hat.

Tobias Papies muss mit DJK Franz Sales Haus II in der Landesliga beweisen, was die ersten Erfolg wert sind. Foto: Michael Gohl

Landesliga Herren

TTC Werden – TuS Rheydt-Wetschewell (Sa. 18 Uhr, Urbachstr.). Schweres Heimspiel für die Südstädter gegen den Tabellenführer aus Rheydt, der mit zwei klaren Siegen die Tabelle anführt. Aber mit dem knappen Auftaktsieg im Gepäck ist das Team von Benjamin Jacob zuversichtlich, auch in diesem Spiel etwas Zählbares mitzunehmen.

Franz-Sales-Haus II – VfL Winz-Baak II (Sa., 18.30 Uhr, Steeler Str.). Im dritten Saisonspiel wird sich für das Team von Tobias Papies zeigen, was die ersten beiden Erfolge wert sind. Die Zweitvertretung des Gastes hat ihr Auftaktspiel ebenso deutlich gewonnen und so spricht alles für ein Spiel auf Augenhöhe mit offenem Ausgang.

MTG Horst II – DSJ Stoppenberg (Sa., 18.30 Uhrt, Lindkenshofer Weg). Im wegweisenden Lokalderby trifft die Reserve der MTG auf das zuletzt siegreiche Team aus Stoppenberg. Nach dem verpatzten Saisonstart im Vorjahr, als sich das Team von Stefan Bartmann noch in die Relegation spielen konnte, wollen die Stoppenberger in diesem Jahr von Anfang an punkten. Voraussichtlich in stärkster Aufstellung gehen die Stoppenberger leicht favorisiert in dieses Spiel.

Adler Union Frintrop II – TTC Bottrop 47 II (So., 10 Uhr, Frintroper Str.). Nach dem verpatzten Saisonstart in der Vorwoche in Stoppenberg ist „Adler“ in dieser Woche gefordert. Gegen die Zweitvertretung von Bottrop 47 muss allerdings eine konzentrierte Leistung her, um die ersten Punkte der Saison zu holen.

NRW-Liga Jungen

FC Schalke 04 – Tusem (Sa., 14 Uhr). Nach dem überraschenden Punktverlust des Tusem-Nachwuchs im Lokalderby geht es in dieser Woche zum Meisterschaftsfavoriten nach Schalke. Aber anstatt über die Höhe der drohenden Niederlage zu sinnieren, sollte das Team von Dirk Müller-Seisel das Herz in die Hand nehmen und mutig aufspielen. In so einem Spiel hat man nichts zu verlieren.

