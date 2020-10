Tusem Essen macht Fehler und zeigt wenig Durchschlagskraft

Handball-Bundesligist Tusem Essen hat sein Heimspiel ohne Zuschauer gegen den HC Erlangen verdient mit 20:26 (11:14) verloren. Der Aufsteiger von der Margarethenhöhe geriet bereits in den Anfangsminuten mit 1:5 in Rückstand. Schon da deutete sich an, dass der Gastgeber im Angriff viel zu harmlos sein würde und Durchschlagskraft sowie Präzision im Abschluss fehlten.

Die Deckung der Essener stabilisierte sich nach einiger Zeit und machte den Süddeutschen das Leben schwer. Auch Torhüter Sebastian Bliss und später Lukas Diedrich zeigten eine ordentliche Leistung. Doch wenn sich dem Außenseiter die Chance bot, auf zwei Tore heranzukommen, stand er sich oft selbst im Weg oder scheiterte an HCE-Keeper Ferlin.

Noah Beyer mit elf Toren erfolgreichster Essener Werfer

Linksaußen Noah Beyer war elf Toren der erfolgreichste Essener Werfer und vor allem souverän vom Siebenmeterpunkt. Erlangen reichte eine solide Leistung zum ersten Auswärtserfolg der Saison. Im Rückraum setzte vor allem der schwedische Neuzugang aus Flensburg, Simon Jeppsson (11 Tore), die Akzente.

Tusem: Bliss, Diedrich - Beyer (11/7), J Ellwanger, Rozman (1), Durmaz, Ignatow (2), Szczesny (2), Müller (1), Firnhaber, Seidel , Morante Maldonado, Klinger (1), Kluth, Zechel (2).

„Spielfilm“: 1:5 (6.), 5:7 (10.), 6:8 (16.), 6:10 (18.), 7:11 (24.), 10:13 (27.), 11:14 (30.- Hz.) - 13:15 (34.), 14:18 (40.), 15:20 (47.), 16:21 (51.), 18:24 (56.), 20:26 (59.).