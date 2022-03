Tusem Essen II kommt völlig aus dem Konzept und geht unter

Essen. Essener Drittliga-Mannschaft kassiert gegen ESG Gensungen/Felsberg achte Niederlage in Folge. Keine gute Voraussetzungen für die Abstiegsrunde.

Aufsteiger Tusem Essen kommt in der 3. Handball-Liga nicht vom Fleck. Im Tabellenkeller stehend, kassierten sie eine klare Heimniederlage gegen die ESG Gensungen/Felsberg. Nun gilt es, sich noch eine passable Ausgangssituation für die Abstiegsrunde zu schaffen

Tusem II – ESG Gensungen/Felsberg 21:27 (9:13). Im Gesichtsausdruck von Nelson Weisz spiegelten sich die Emotionen. Während die Nordhessen mit ihrer kleinen Fangruppe den Erfolg in der Halle auf der Margarethenhöhe ausgelassen feierten, verließ der Tusem-Trainer zunächst frustriert das Spielfeld in Richtung Kabine. Verständlich seine Reaktion nach dem Auftritt seiner Mannschaft in den letzten zehn Minuten.

Tusem Essen kommt in der Endphase völlig aus dem Konzept

Sie besaß beim 20:21-Anschlusstreffer durch Jonas Kämper durchaus noch Siegchancen, verlor jedoch danach ihr Konzept und ging unter. Entsprechend enttäuscht fiel das Fazit von Weisz aus: „In den letzten Minuten haben wir völlig den Kopf verloren, was das deutliche Ergebnis erklärt.“

Die Gastgeber taten sich zunächst im Angriff mit mehreren technischen Fehlen und Fehlwürfen schwer. Nach der ersten Auszeit (10.) wurde die Leistung sowohl in der Offensive, als auch in der Deckung besser. Kurz vor der Pause vergaben die Essener dann auch noch zwei Siebenmeter.

Die ESG ging durch Jan Hendrik Otto und den Top-Torschützen Heinrich Wachs mit 2:0 in Führung (3). Die Essener fanden schleppend ins Spiel. Kreisläufer Sezgin Sayin war erst in der fünften Minute für die Gastgeber mit dem Anschlusstreffer erfolgreich. Über 6:2 (12.) setzte sich Gensungen auf 9:4 (16.) ab. Luca Lewandowski mit zwei Siebenmetern, Marcel Daamen und Mathis Stumpf sorgten mit einem 4:0-Lauf wieder für den Anschluss zum 8:9 (20.). In der Auszeit brachte ESG-Coach Arnd Kauffeld seine Jungs wieder in die Spur.

Achte Niederlage in Folge verstärkt Druck auf den Aufsteiger

Nach dem Wechsel bekam die Essener Deckung den starken Rückraum der Gäste immer besser in den Griff. Lewandowski glich zum 17:17 (42.) aus und Mathis Stumpf sorgte zwei Minuten später für die Führung. Es sollte auch die einzige bleiben. Nach dem 20:21 (51.) durch Jonas Kämper begann die bittere Schlussphase für den Tusem, der bis zum 20:26 (59.) völlig von der Rolle war und von den schellen Gegenangriffen der Gäste überrannt wurde.

Durch die achte Niederlage in Folge verstärkt sich der Druck für die Essener Zweitvertretung im Hinblick auf die Abstiegsrunde, die am 27. März beginnt. Die restlichen drei Spiele gegen den VfL Gummersbach II, den Longericher SC und den Tus Volmetal werden auch keine Selbstläufer.

Tusem: Fuchs, Solbach-Domingo; Telohe, Fa. Neher (1), Kämper (2), Reidegeld (1), Daamen (5), Fre. Neher, Schmidt (1), Engels, Lewandowski (6), Stumpf (2) Sayin (1), J. Weisz (2), Ellwanger.

