Tusem Essen II forderte den Tabellenführer HSG Krefeld

Am Ende stand das Weisz-Team bei der 26:28-Heimniederlage mit leeren Händen da. Die Gäste lagen diesmal überwiegend in Führung.

Tusem II – HSG Krefeld-Niederrhein 26:28 (11:15). Der Rückrundenauftakt erinnert an den Saisonstart, als die Zweitvertretung des Tusem Anfang September nach einer guten Leistung in der Schlussphase eine 30:33-Niederlage bezog. Erneut standen die Essener in dem Spiel auf Augenhöhe gegen den Tabellenführer mit leeren Händen da.

Anders als im Hinspiel, als die Schützlinge von Trainer Nelson Weisz streckenweise dominierten, lagen die Gäste jedoch überwiegend vorn. Mathis Stumpf zum 1:1 (4.) sowie Jona Reidegeld, Luca Lewandowski, Homscheid und Fabian Neher glichen bis zum 10:10 (24.) jeweils aus. Erst in der Schlussphase vor dem Wechsel konnte sich die HSG klarer absetzten.

Für den Coach ein Problem im Angriff: „Wir haben es in dieser Phase nicht mehr geschafft, die Krefelder Abwehr in Bewegung zu bringen und dadurch Lücken zu reißen.“ Das änderte sich jedoch nach dem Wiederbeginn. Der Tusem erhöhte das Tempo und glich durch Homscheid (2), Telohe, Jordi Weisz und Lukas Ellwanger zum 16:16 (38.) aus. Eine Führung gelang den Gastgebern gegen die cleveren Krefelder aber nicht. Im Gegensatz zur Vorwoche bei der Niederlage gegen den Longericher SC lobte Nelson Weisz die Abwehr- und Torwartleistung: „Es war eine klare Leistungssteigerung.

Torwart Hadrian Solbach-Domingo zeigte mit 17 Paraden eine starke Leistung und erzielte sogar einen Treffer zum 17:17. Insgesamt können wir mit unserer Leistung zufrieden sein, müssen diese aber mindestens bestätigen, um in den nächsten beiden Wochen gegen die Bergischen Panther und Baunatal punkten zu können.“

Eine Seltenheit am Rande: Mit Nelson/Jordi Weisz, Lukas/Jonas Ellwanger, Frederic Neher, Niclas/Timon Schmidt sowie Lukas/Mathis Stumpf waren fünf Brüderpaare für den Tusem im Einsatz.

Tusem: Stumpf, Solbach-Domingo; J. Ellwanger (1), Telohe (4), Fabian Neher (1), Reidegeld (1), Frederic Neher (1), Homscheid (6), Schmidt (3), Engels, Schenderlein, Lewandowski (1), M. Stumpf (2), J. Weisz (3), L. Ellwanger (2).

