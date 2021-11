Tusem Essen hat gegen Hagen ein unerwartetes Spitzenspiel

Essen. Essener Zweitligist empfängt Freitag den Aufsteiger, der bislang eine überraschend starke Saison spielt. Tusem muss im Aufstiegskampf punkten.

Frische Herbstluft statt gebrauchter Hallenluft – die Handballer des Tusem Essen hatten ein paar Tage Zeit, um durchzuatmen. In der 2. Handball-Bundesliga war Länderspielpause, in der sich die Mannschaft von der Margarethenhöhe in Ruhe und fokussiert auf das anstehende Derby vorbereiten konnte. Wobei das Duell mit dem VfL Eintracht Hagen an diesem Freitag (19.30 Uhr, Am Hallo) nicht nur ein Derby, sondern ein echtes Topspiel ist, womit sicher nicht jeder vor der Saison gerechnet hatte.

In Stoppenberg treffen zwei Mannschaften aufeinander, die im vergangenen Jahr Aufzug gefahren sind. Während der Tusem zunächst in das Oberhaus und dann direkt wieder hinab ins Unterhaus gefahren ist, haben die Hagener den Weg in die Dritte Liga und zurück genommen. Die Eintracht feierte im Sommer die direkte Rückkehr in die zweite Liga, nachdem sie sich in der Aufstiegsrunde gegen Krefeld und Oppenweiler/Backnang durchgesetzt hatte.

Eloy Morante ist mit Gastgeber Tusem Essen gegen den unerwartet erfolgreichen Aufsteiger aus Hagen gefordert. Foto: Michael Gohl

Tusem Essen trifft auf euphorisierte Gäste

Seit Monaten reitet die Mannschaft von Trainer Stefan Neff auf einer Euphoriewelle, die heute in die Sporthalle „Am Hallo“ schwappen dürfte. „Mit Hagen erwartet uns kein klassischer Aufsteiger“, hat auch Tusem-Trainer Jamal Naji festgestellt. Immerhin schlug der aktuelle Tabellenvierte unter anderem die Rimpar Wölfe klar mit 35:22 oder Bayer Dormagen mit 30:25.

„Für uns kommt es in diesem Spiel besonders auf unser Abwehrspiel und vermehrte Tore über den Gegenstoß an“, betont Naji. Er weiß natürlich, dass Hagen durchaus in der Offensive seine Stärken hat. Mit Philipp Vorlicek hat der Aufsteiger einen erfahrenen Erstliga-Spieler von der HSG Nordhorn-Lingen verpflichtet, der in dieser Saison bereits einige Male zu überzeugen wusste. Der Rückraumspieler gehört zu den zehn besten Schützen der Liga, hat immerhin schon 55 Treffer erzielt.

Ehemaliger Essener Carsten Ridder ist verletzt

Zudem wechselte der Iraner Pouya Norouzinezhad vom HSC Coburg zur Eintracht, auch der 27-Jährige ist erstligaerfahren. „Sie haben für diese Saison sehr clevere Transfers getätigt und dabei zwei gestandene Erstligaspieler verpflichten können. Sie sind auf jeder Position sehr gut besetzt und strahlen auch aus der Fernwurf-Zone eine enorme Gefahr aus“, warnt Naji.

Ein Wiedersehen gibt es mit Carsten Ridder. Das Essener Eigengewächs wechselte im vergangenen Jahr nach Hagen, hat seitdem aber immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und wird auch jetzt im Derby nicht spielen können.

Beim Tusem wird Kreisläufer Tom Bergner fehlen, der durch sein Zweitspielrecht für den Bergischen HC in der ersten Liga auflaufen wird. Zudem ist der Einsatz von Rückraumspieler Tim Rozman fraglich (erkältet). Klar ist aber, dass der Tusem die Punkte braucht, um dem Spitzenreiter Gummersbach auf den Fersen zu bleiben. Hagen wiederum könnte auf der Euphoriewelle mit einem weiteren Erfolgserlebnis sogar an Essen vorbeiziehen.

