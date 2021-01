Tusem Essen: Für Kapitän Jonas Ellwanger ist Saison beendet

Essen Rückraumspieler hat sich in Solingen Kreuzband gerissen und wird monatelang fehlen. Allerdings hat er eine Botschaft an sein Team.

Das neue Jahr beginnt für die Handballer von Tusem Essen mit einer schlechten Nachricht: Kapitän Jonas Ellwanger verletzte sich kurz vor Weihnachten im Spiel gegen den Bergischen HC – und nun ist klar: Das vordere Kreuzband im rechten Knie ist gerissen. Für den Rückraumspieler ist die Saison in der 1. Bundesliga damit vorzeitig beendet.

Malheur passierte bei unglücklichem Zweikampf

„Das war einfach Pech", sagt Ellwanger mit Blick auf den Zweikampf, in dem ihm das Malheur passierte. Im Derby beim Bergischen HC blieb der Rückraumspieler zwischen den Beinen seines Gegenspielers hängen, der Oberkörper war in Bewegung, das unglücklich fixierte Knie machte das nicht mit.

Der Rückraumspieler musste daraufhin vom Feld, auch wenn er nicht allzu große Schmerzen verspürte: „Ich konnte noch hin und her laufen und sogar joggen." Doch weiterspielen konnte und durfte der 27-Jährige nicht.

Mittlerweile hat Jonas Ellwanger die Operation schon hinter sich gebracht und berichtet von einem gelungenen Eingriff: "Die OP ist super verlaufen. Der Arzt hat gesagt, dass ich Glück im Unglück gehabt habe. Es ist ,nur' das Kreuzband kaputt."

Damit verbunden ist jedoch eine Zwangspause von mindestens neun Monaten, empfohlen wurden Ellwanger sogar zwölf. „Ich werde da definitiv nichts überstürzen", kündigt der Rechtshänder an.

Erneut Verletzungspech für dem Essener Kapitän

Das Verletzungspech verfolgt den Essener. Im vergangenen Jahr hatte sich Ellwanger zuvor schon eine schwere Beinverletzung zu, ihm drohte durch das sogenannte Kompartment-Syndrom ebenfalls eine lange Pause. Doch schon wenige Wochen später stieg er wieder ins Training ein.

„Ich habe offensichtlich ganz gutes Heilfleisch", schmunzelt der 1,92-Meter-Mann. Und dies wurde ihm vom Arzt quasi bestätigt: „Er hat mir aus dem Oberschenkel eine Sehne entfernt, um das neue Kreuzband zu bilden. Die Sehne sei wohl recht dick gewesen, also ziemlich stabil und gut geeignet", berichtet Jonas Ellwanger.

Ellwanger wird seinem Team im Abstiegskampf fehlen

Doch seine Teamkollegen beim Tusem werden ihren Kapitän nach der WM-Pause im Liga-Alltag schmerzlich vermissen. Er konnte in dieser Saison bislang mit seiner Übersicht, kreativen Ideen und seinem Durchsetzungsvermögen im Angriff überzeugen, war zudem ein wichtiger Faktor in der Abwehr. Ein wichtiger Mann also, der dem Aufsteiger von der Margarethenhöhe im Abstiegskampf fehlen wird.

Jonas Ellwanger selbst versucht aber, positiv zu bleiben: „Ich werde jetzt kein Trübsal blasen und kann damit sehr gut umgehen." Zudem hat er schon angekündigt seine Mannschaft in anderer Form zu unterstützen – und zwar vom Seitenrand. „Ich helfe dem Trainerteam und natürlich meinen Kollegen zum Beispiel bei der Analyse und überall da, wo ich sonst noch helfen kann."

Für Tusem Essen geht Saison im Februar in Berlin weiter

So bleibt Jonas Ellwanger immerhin nah dran am Geschehen, wenn auch nicht mittendrin. „Aber klar, es ist natürlich besonders bitter, dass die Verletzung ausgerechnet in diesem Jahr kommt, in dem wir in der 1. Liga spielen“, ärgert sich das Tusem-Eigengewächs, das direkt mit einem Augenzwinkern eine Forderung an seine Mitspieler schickt: „Also müssen die Jungs jetzt auf jeden Fall den Klassenerhalt schaffen, damit ich wenigstens nächste Saison wieder in der 1. Liga spielen darf."

Weitergehen wird es für die Essener nach der WM-Pause am 6. Februar bei den Füchsen Berlin, wo ihr ehemaliger Trainer Jaron Siewert zu dieser Saison angeheuert hat.

