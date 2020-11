Tusem Essen erfährt vor Ort von Magdeburger Spielabsage

Essen. Essener Erstligist muss an diesem Donnerstag unfreiwillig pausieren. Gastgeber Magdeburg meldet einen Corona-Verdachtsfall in der Mannschaft.

Nur wenige Tage nach der ärgerlichen Niederlage gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, HSG Nordhorn-Lingen, sollte an diesem Donnerstag für die Essener die nächste Aufgabe in der Handball-Bundesliga beim SC Magdeburg anstehen. Doch daraus wurde nichts. Der SC Magdeburg hat das Spiel wegen eines Corona-Verdachts kurzfristig abgesagt.

Wie der Club mitteilte, ergab sich bei einer am Mittwoch durchgeführten Testung des Kaders ein unklares Ergebnis. „Die Testergebnisse bei einem Spieler waren nicht eindeutig. Die gestern abgenommene Probe führte zunächst zu einem positiven, dann im Anschluss zu einem negativen Testergebnis“, teilte der SCM mit. Da eine Infektion nicht ausgeschlossen werden könne, findet am Donnerstag eine weitere Testung statt.

Fall wird offiziell erst einmal positiv bewertet

Nach Rücksprache mit dem Magdeburger Gesundheitsamt ist der Fall zunächst als positiv gewertet worden. Die Ergebnisse der erneuten Testung sollen am Donnerstagabend vorliegen. „Mit Blick auf den aktuellen Sachstand wurde angeordnet, dass sich der komplette Kader bis zu einer abschließenden Beurteilung in Quarantäne begibt“, hieß es in der Mitteilung.

Der SCM hatte am Dienstag in der European League 37:30 gegen ZSKA Moskau gewonnen.

Tusem Essen war bereits zum Spiel nach Magdeburg gereist

Das Essener Team von Trainer Jamal Naji war bereits vor Ort und erhielt offenbar während des Abendessens die Nachricht, dass es in den Reihen der Magdeburger Mannschaft einen Corona-Verdachtsfall gibt. Die Mannschaft begab sich daraufhin wieder direkt auf den Heimweg.

Coronabedingt abgesagt sind zudem das für Donnerstag anberaumte Spiel zwischen TSV Hannover-Burgdorf und MT Melsungen und die Samstagspartie GWD Minden gegen die Rhein-Neckar Löwen.

Tusem Essen ist nun erst wieder am Donnerstag in einer Woche am Ball. Dann kommt Frisch Auf Göppingen zum Nachholspiel nach Essen. Die Partie sollte eigentlich zum Saisonauftakt gespielt werden, doch damals war die Umrüstung der Halle in Essen-Stoppenberg noch nicht beendet.