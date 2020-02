Tusem Essen empfängt Freitag den Favoritenschreck

Der Tusem Essen erwartet an diesem Freitag einen ungebetenen Gast. Zumindest dürfte sich die SG BBM Bietigheim als solch einer erweisen, denn die Baden-Württemberger zeigten sich in der 2. Handball-Bundesliga zuletzt in guter Form und schlugen bislang alle Topteams – außer den Tusem. In dieser Begegnung (Anwurf 19.30 Uhr, Sporthalle „Am Hallo“) treffen zwei ambitionierte Mannschaften aufeinander, die sich berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg machen.

Coburg und Hamm waren schon Bietigheim-Opfer

Spitzenreiter HSC Coburg hat sie schon zu spüren bekommen, der Tabellendritte ASV Hamm-Westfalen und der -vierte VfL Gummersbach: die Stärke der SG BBM Bietigheim. Die Mannschaft um Ex-Nationalspieler Michael „Mimi“ Kraus konnte diese Spitzenteams schon ärgern und ihnen empfindliche Niederlagen beibringen. Zuletzt unterlagen die Hammer, wovon der Tusem profitierte und nun auf den zweiten Rang vorrückte. Zudem stellen die Bietigheimer – gemeinsam mit den Essenern – die beste Auswärtsmannschaft der Liga. Immerhin konnten sie bislang sechs von neun Partien auf fremdem Terrain für sich entscheiden.

„Wir erwarten eine temporeiche Partie gegen Bietigheim, die sich nach Anlaufschwierigkeiten in der Liga gefangen haben. Wir wissen um ihre Stärken“, sagt Kapitän Jonas Ellwanger zum kommenden Gegner. Aber auch seine Mannschaft dürfte zuversichtlich in die Partie gehen. Immerhin startete sie mit einem knappen, aber verdienten Sieg beim TuS Ferndorf in das neue Kalenderjahr und das Hinspiel weckt ebenfalls gute Erinnerungen. Das gewannen die Essener mit 33:28, unter anderem dank der zehn Treffer von Tom Skroblien und der acht Tore von Dennis Szczesny. Letztgenannter erzielte zuletzt gegen Ferndorf das entscheidende Tor zum Sieg und zeigte sich nach seiner Armverletzung wiedererstarkt zurück.

Starken Rückraum müssen die Essener in den Griff bekommen

Dabei zeigte das Team von der Margarethenhöhe in einigen Phasen gute Abwehr- und Angriffsleistungen, muss dahingehend aber noch konstanter werden. Denn die Bietigheimer dürften Fehler noch härter bestrafen, als es die Siegerländer zuletzt taten. Vor allem der Rückraum ist in den Griff zu bekommen, denn neben dem immer gefährlichen und cleveren Kraus (49 Tore) bewiesen sich in dieser Saison auch Jonas Link (74) und Tim Dahlhaus (61) als treffsichere Schützen. Im Kampf um den Aufstieg ist der Tusem als Tabellenzweiter in einer guten Position, die es nun gegen einen direkten Konkurrenten zu verteidigen gilt. „Wir werden gut vorbereitet sein“, sagt Jonas Ellwanger, „und wir wollen die Punkte mit aller Macht“.

Verzichten muss der Tusem dabei weiterhin auf Carsten Ridder (Fußverletzung) und auf Malte Seidel, der an Pfeifferschem Drüsenfieber erkrankt ist und den Essenern wohl noch länger fehlen wird. Damit fallen für das Verfolgerduell zwei wichtige Stützen weg. Die Bietigheimer reisen mit breiter Brust und – in Person von „Mimi“ Kraus – mit einem ehemaligen Weltmeister an, weshalb sich die Zuschauer auf eine umkämpfte und spannende Partie freuen dürfen. Und, neben weiteren wichtigen Punkten für die Tabelle, könnte sich der Tusem bei einem Sieg weiterhin darüber freuen, dass die Bemühungen der Baden-Württemberger als Favoritenschreck gegen ihn vergebens blieben.