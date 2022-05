Tusem Essen empfängt einen unangenehmen Außenseiter

Tusem ist vor dem Dessau-Roßlauer HV gewarnt. Gäste benötigen jeden Punkt. Aber Essen kennt das Erfolgsrezept für diesen Gegner.

Mal Süßkram, mal Spielzeug – bei „Wundertüten“ weiß man nie, was alles so drinsteckt. Die personalisierte „Wundertüte“ ist für den Trainer des Handball-Zweitligisten Tusem Essen der kommende Gegner. Jamal Naji weiß nicht so recht, was der Dessau-Roßlauer HV, der an diesem Freitag in der Sporthalle „Am Hallo“ zu Gast sein wird (Anwurf 19.30 Uhr), so alles zu bieten hat. Klar ist jedoch, dass die Sachsen-Anhalter immer für Überraschungen gut sind.

Das beste Beispiel für die Unberechenbarkeit des DRHV lieferte die Mannschaft in den vergangenen Wochen selbst. Erst bezwang sie den Spitzenreiter VfL Gummersbach mit 33:32 und setzte damit ein Ausrufezeichen. Doch nur wenige Tage später folgte ein dickes Fragezeichen, denn so manch einer konnte nicht verstehen, wieso es nach der Top-Leistung gegen den Aufstiegsanwärter Gummersbach plötzlich zur bitteren und deutlichen 27:36-Niederlage gegen den Tabellenfünften Hüttenberg kommen konnte. „Sie sind mal hü und mal hott. Dessau ist für mich eine echte Wundertüte“, sagt Naji.

Tusem Essen hat das Hinspiel deutlich und verdient gewonnen

Und genau das macht es so gefährlich vor dem anstehenden Duell. Der Tabellen-15. kommt mit reichlich Motivation nach Essen und braucht im Abstiegskampf Punkte, jeder ist wichtig. Trainer Uwe Jungandreas sieht seine Mannschaft als „krasser Außenseiter, der jedoch nichts zu verlieren hat“. Momentan hat Dessau drei Zähler Vorsprung auf die Abstiegsplätze und ist damit noch nicht gesichert.

Die 450 Kilometer bis ins Ruhrgebiet sollen sich lohnen und vor allem die Erinnerungen an das Hinspiel löschen. Das hatte der DRHV nämlich deutlich und verdient mit 28:36 verloren, wofür sich vor allem Essens Dimitri Ignatow verantwortlich zeichnete, der zehn Treffer damals hinzu steuerte.

Auf der anderen Seite erinnert sich Jamal Naji sehr gerne an dieses Spiel, „denn da haben wir die Kehrtwende geschafft, nachdem wir zuvor die erste schwierige Phase in dieser Saison gehabt hatten“. Es folgten weitere, weshalb sich der Tusem aktuell mit Rang sechs begnügen muss. Das soll aber noch nicht das Ende sein: „Wenn wir am Ende auf Platz vier landen, haben wir eine super Saison gespielt“, meint der Trainer, der in den verbleibenden sieben Partien sozusagen auf Abschiedstournee ist.

Jamal Naji will bei Tusem Essen bis zum Schluss alles geben. Der Trainer wechselt zur nächsten Saison zum Bergischen HC.in die 1. Liga. Foto: Michael Gohl

Trainer Naji will sich bis zum letzten Spiel zu 100 Prozent einbringen

Naji, der im Sommer zum Bergischen HC in die 1. Bundesliga wechseln wird, versucht mit den Gedanken so lange vollständig beim Tusem zu bleiben. „Ich will es unter allen Umständen vermeiden, Körner zu lassen. Deswegen reflektiere ich mich jeden Tag und versuche mit der gleichen Intensität an die Spiele und Trainingseinheiten zu gehen wie immer. Alles andere würde der Mannschaft auch nicht gerecht werden“, so der 35-Jährige.

Dementsprechend versucht er seine Jungs bestens auf die anstehende Aufgabe vorzubereiten. „Dessau hat einen wahnsinnig breiten Kader und starke Individualisten“, sagt Naji und meint damit unter anderem Vincent Sohmann als Steuermann im Rückraum und Yannick Danneberg als gefährlichen Schützen.

Aufpassen muss der Tusem auch auf die temporeichen Angriffe des Gegners, die es immer wieder über die „schnelle Mitte“ versuchen. „Und wir brauchen mindestens acht bis zehn Paraden, also eine gute Torhüterleistung“, ahnt Trainer Chefcoach.

Nicht mit dabei sein wird am Freitag Eloy Morante, der sich beim Sieg in Lübeck eine Handverletzung zugezogen hatte, die genäht werden musste. Aber auch ohne den Rückraumspieler gelte es „zu jeder Zeit hellwach zu sein“, fordert der Trainer.

