Tusem Essen: Darum ist gegen Eisenach Heimserie in Gefahr

Drei schwere Berg-Etappen warten auf Tusem Essen in der 2. Handball-Bundesliga. Innerhalb der kommenden zehn Tage stehen die Partien gegen drei der vier Topteams der Liga an. Zum Auftakt geht es an diesem Freitag gegen den Zweiten ThSV Eisenach (19.30 Uhr, „Am Hallo“), der im Kampf um den Aufstieg keine Federn lassen darf. Aber die Gastgeber sind seit sieben Spielen zu Hause ungeschlagen und wollen sich in nur ungern die Erfolgsserie verderben lassen.

Kreisläufer Markus Dangers wird Tusem verlassen Handball-Zweitligist Tusem Essen stellt die Weichen für die kommende Saison und schafft personell weitere Fakten. Nun hat auch Kreisläufer Markus Dangers seinen Abschied verkündet, nachdem sich bereits Justin Müller (Nordsjaelland/Dänemark), Sebastian Bliß (Ratingen) und Eloy Morante (Bergischer HC) für einen Abgang zum Saisonende entschieden haben. Dangers wird sich dem Drittligisten HC Oppenweiler/Backnang anschließen. „Aufgrund des sportlichen Weges der Tusem, auf junge Talente zu setzen, habe ich nach einer neuen sportlichen Herausforderung gesucht“, sagt der 29-Jährige und ergänzt: „Sowohl die sportliche Zielsetzung war für mich hierbei ausschlaggebend als auch die Möglichkeit, mich beruflich weiterzuentwickeln und näher an meiner Heimat zu sein.“ Der Kreisläufer erzielte in bislang 50 Spielen für die Essener 88 Tore und ist für Geschäftsführer Niels Ellwanger ein „leidenschaftlicher Kämpfer“: „Er hat stets mit vollem Einsatz für den Tusem auf der Platte gestanden. Von seiner Erfahrung haben die jungen Spieler im Kader sehr profitiert“, sagt Ellwanger. Die Lücke am Kreis, die Dangers hinterlässt, soll Christian Wilhelm füllen. Der 20-Jährige kommt im Sommer vom HC Empor Rostock und ist neben Finn Wolfram dann der zweite Kreisläufer im Kader des Zweitligisten.

„Bereits in der letzten Saison waren sie die beste Mannschaft der Rückrunde und haben dieses Niveau noch einmal steigern können. Die Aufgabe wird für uns daher sehr anspruchsvoll“, weiß Tusem-Trainer Michael Hegemann. Zumal sein Team ohnehin schon mit sich selbst ordentlich zu kämpfen hat. Vor allem im Angriff stockt der Motor, hat nach dem HC Empor Rostock (545) die wenigsten Treffer erzielt (560). Auf der anderen Seite gehört die Tusem-Abwehr zu einer der stärksten. Ein Hoffnungsschimmer.

Tusem Essen hat gegen Eisenach wieder einen fast kompletten Kader

Ebenfalls positiv aus Sicht des Tusem ist die Personalsituation. Nachdem zuletzt einige Spieler ausgefallen waren, seien laut Hegemann nun wieder fast alle an Bord, darunter Felix Klingler. „Den vollen Kader brauchen wir jetzt aber auch wirklich. Vor uns stehen drei Spiele gegen die besten Teams der Liga, das sind schon Ansagen“, zollt der Trainer nicht nur Eisenach, sondern auch Dessau-Roßlau und Spitzenreiter Balingen Respekt.

Rechtsaußen Felix Klingler von Tusem Essen gehört im Heimspiel gegen Eisenach wieder zum Kader. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Nun aber liegt der Fokus auf dem Heimspiel gegen den ThSV, der mit Fynn Hangstein (150 Saisontreffer) den aktuell zweitbesten Torjäger der Liga hat. „Wir müssen über 60 Minuten konzentriert bleiben, Fehler minimieren und alles reinwerfen“, meint Rückraumspieler Nils Homscheid. Zumal die Gäste mit reichlich Selbstvertrauen ins Ruhrgebiet kommen dürften, denn sie sind seit neun Ligaspielen in Folge ungeschlagen.

Aber nicht nur der Angriff ist eine Gefahr, sondern auch die stabile Abwehr. „Besonders mit ihrer 3-2-1-Deckung, die man nicht so häufig in der zweiten Bundesliga bespielt, kommt eine große Aufgabe auf uns zu. Ich denke aber, dass wir Lösungen dafür finden werden und hoffe, dass wir am Ende unser Angriffsspiel durchdrücken können“, gibt sich Michael Hegemann optimistisch. Dazu bedarf es viel Kreativität in der Offensive und eine starke Tagesform. Durchhänger wie in den letzten Spielen darf sich der Gastgeber gegen Eisenach nicht leisten.

Gast aus Thüringen ist auf dem Weg in die 1. Bundesliga

Der Favorit aus Thüringen ist auf dem Weg in die erste Liga und will in Essen wohl nur kurz Halt machen, um die Punkte einzusammeln. Dies gelang beim 29:26-Erfolg im Hinspiel, in dem nicht nur Hangstein, sondern auch seine Rückraum-Kollegen Jannis Schneibel und Peter Walz eine entscheidende Rolle spielten. Auf sie gilt es also zu achten. Hegemann: „Ich hoffe, dass wir mit unserer guten 6-0-Deckung und einer guten Torhüter-Leistung das Spiel für uns entscheiden können.“ Also sind Torhüter Lukas Diedrich und Co. mindestens genauso gefordert wie ihre Vorderleute.

Ob es ein Vorteil sein kann, dass Gastgeber Tusem als Außenseiter in die Begegnung am Freitag geht und vermeintlich nicht viel zu verlieren hat? „Nein, das spielt für uns keine Rolle. Wir schauen nicht auf Tabellenplätze, sondern wollen grundsätzlich immer gewinnen“, sagt Trainer Hegemann. Sollte seine Mannschaft tatsächlich gegen den Eisenach gewinnen, dürfte der Blick auf die Tabelle allerdings angenehmer sein.

