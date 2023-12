Am Boden: Tim Mast verlor mit Tusem Essen auch das letzte Spiel des Jahres bei Bayer Dormagen.

Handball 2. Bundesliga Tusem Essen bekommt in Dormagen keinen richtigen Zugriff

Dormagen Handball-Zweitligist Tusem Essen unterliegt dem flotten Abstiegskandidaten Dormagen mit 32:34. So lief die letzte Partie des Jahres.

Es wurde nichts mit dem versöhnlichen Jahresausklang und einem ausgeglichenen Punktekonto. Nach der 26:31-Heimpleite gegen den Tabellendritten ASV Hamm-Westfalen am vergangenen Freitag unterlag Tusem Essen beim Abstiegskandidaten Bayer Dormagen mit 32:34 (15:16) und geht damit in der 2. Handball-Bundesliga auf Rang zwölf in die Winterpause. Die Gastgeber indes können ein wenig aufatmen, sie liegen nun fünf Zähler vor dem ersten Abstiegsplatz. Die Moral der Dormagener ist jedenfalls intakt, dass sie zuvor gegen Topteams wie Hamm und Lübbecke nur mit einem Tor Unterschied verloren hatten, machte ihnen offensichtlich eher Mut.

Zufrieden sind die Essener natürlich nicht die knapp 50 Kilometer nach Hause gereist. Es war wie schon häufiger in der Hinrunde: Die Chance zu punkten war da, doch in einigen Szenen standen sich die Spieler von Trainer Michael Hegemann wieder einmal selbst im Weg. Und genau in diesen Momenten zeigte sich, dass es dem jungen Team dann doch noch an Souveränität und Abgeklärtheit mangelt.

Tusem Essen liegt gegen Dormagen in Hälfte eins dreimal mit vier Toren vorn

Dreimal lagen die Essener in Hälfte eins mit vier Toren vorn, führten 10:6 (15.), 13:9 und 14:10 (23.), gerieten aber bis zur Pause mit 15:16 in Rückstand. Es schlichen sich technische Fehler ein, Fehlversuche kamen hinzu und die Abwehr ließ dann auch mal das eine oder andere Loch. Abwehrchef Malte Seidel konnte nach einem Schlag auf den Kiefer schon nach einer Viertelstunde nicht mehr weitermachen, Alex Schoss fehlte ebenfalls im Innenblock, sodass Trainer Hegemann einige Varianten ausprobieren musste. Aber mit dem gegnerischen Tempo hatten die Gäste so ihre Probleme.

„Uns fehlte da manchmal der Zugriff“, musste Hegemann später einräumen. „Wir gehen mit gemischten Gefühlen in die Pause“, sagte Rückraumspieler Max Neuhaus. „Vorne haben wir ein bisschen was liegenlassen, das ist ärgerlich, aber mit dem Angriff können wir noch ganz zufrieden sein. 34 Gegentore sind allerdings zu viel.“

Die Dormagener wiederum hatten ihre Deckungsarbeit als Zutat bei sich auf dem Erfolgsrezept. Mitte der ersten Hälfte stellten sie auf eine offensivere Abwehrtaktik um, womit der Tusem Probleme hatte, das Spiel der Gäste begann zu holpern. Kurz vor der Pause leistet sich Jonas Ellwanger einen Fehlwurf, im Gegenzug traf der quirlige Reuland zum 15:15. Dann setzte Linksaußen Tim Mast den Ball neben das Tor, und erneut traf der starke Reuland zur Führung.

Nach der Pause ging es weiter hin und her, ein Duell auf Augenhöhe, bei dem sich beide Seiten weiterhin Unzulänglichkeiten leisteten. Dormagen lag zwar meist in Front, konnte aber auch das 30:27 (52.) nicht halten. Tusem gelang der Ausgleich. Dann beim Stand von 30:31 (56.) traf Tusem-Außen Felix Klingler nur den Innenpfosten. Ballbesitz Dormagen, Zeitspiel war bereits angezeigt, nur noch zwei Pässe - und trotzdem konnte Steinhaus zum 32:30 abschließen – durch die Beine von Keeper Arne Fuchs. Es blieb spannend. 30 Sekunden vor dem Ende traf Klinger per Siebenmeter zum 32:33, Essen schaltete um auf Manndeckung. Doch ein von Christian Wilhelm Philipp abgefälschter Ball landete im Essener Netz.

So haben sie gespielt

Bayer Dormagen – Tusem 34:32 (16:15).

Dormagen: Juzbasic, Simonsen – Reuland (6/1), Boehnert, Kremp, I. Hüter (3), Reimer (1/1), Boeckenholt, Schroven (6), Strosack (4), P. Hüter, Träger (1), Schmidt (1), Pauli, Steinhaus (6), Sondermann (6).

Tusem: Fuchs, Diedrich – Ellwanger (4), Wolfram (2), Wilhelm (5), Homscheid (6/2), Asmussen (1), Szczeny (3), Seidel, Klingler (5/3), Neuhaus (4), Rose, Mast (2), Eißing (ne.), Werschkuhl (n.e.).

Zuschauer: 1570. Siebenmeter: 2/4 – 5/7. Zeitstrafen: 5 – 2.

Spielfilm: 4:4 (8.), 5:9 (14.), 10:14 (23.), 15:15 (29.), 16:15 (30. - Hz.) – 20:20 (37.), 23:23 (43.), 26:23 (48.), 30:27 (52.), 30:30 (56.), 33:31 (60.), 34:32 (60.).

