Tusem Essen baut auf einen der besten Abwehrspieler der Liga

Essen Zweitligist Tusem Essen hat Vertrag mit Dennis Szczesny um zwei Jahre verlängert. So kommentieren die Beteiligten die Entscheidung.

Noch eine Woche hat der Handball-Zweitligist Tusem Essen Zeit, sich auf die 2. Bundesliga vorzubereiten. Am Freitag in einer Woche wird es dann erst: Am ersten Spieltag im Jahr 2024 ist der Tabellenführer 1. VfL Potsdam zu Gast am Hallo (19.30 Uhr). In der EM-Pause hat sich bei den Personalentscheidungen einiges getan auf der Margarethenhöhe. Unter anderem steht fest, dass Daniel Haase Nachfolger von Cheftrainer Michael Hegemann wird, der zum Zweitliga-Aufstiegskandidaten ASV Hamm-Westfalen wechseln wird.

Nun ist eine weitere Entscheidung gefallen für die kommende Spielzeit: Rückraumspieler Dennis Szczesny hat seinen zum Sommer auslaufenden Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert. „Ich freue mich, weiterhin zum Team zu gehören und dann bald auch Daniel Haase wiederzusehen. Ich bin hier in Essen mit meiner Frau und meiner Tochter sesshaft geworden und froh, dass ich den Tusem weiterhin begleiten kann“, so Szczesny.

Dennis Szczesny hat mit Tusem Essen schon viel erlebt

Der 30-jährige Rechtshänder kam 2014 vom TVB Stuttgart zur Margarethenhöhe und geht im Sommer bereits in seine zehnte Saison beim Tusem. In dieser Zeit hat sich der gebürtige Dinslakener sowohl im Angriff als auch im Abwehrzentrum zu einer festen Größe entwickelt. 271 Pflichtspiele und 749 Tore stehen seit 2014 in seiner Statistik. Der Vize-Kapitän hat mit den Essenern schon einige emotionale Moment erlebt: unter anderem den Klassenerhalt am letzten Spieltag der Saison 16/17 oder den Ausflug in die 1. Handball-Bundesliga in der Saison 20/21.

„Dennis ist ein absoluter Wunschspieler, weil er die Strategie des Vereins verkörpert. Er kann die jungen Spieler führen und ihnen Orientierung geben durch seinen Fleiß und seine Disziplin. Mit Geduld und einem absoluten Willen hat er er es auch immer wieder geschafft, sich nach Verletzungen zurückzukämpfen. Dennis ist torgefährlich und einer der besten Abwehrspieler der 2. Bundesliga“, lobt der Sportliche Leiter Herbert Stauber.

