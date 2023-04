Transfercoup: Moskitos Essen verpflichten DEL-Torhüter

Essen. Moskitos Essen verpflichten Torhüter Bastian Flott-Kucis vom Erstligisten Löwen Frankfurt. Welche Rolle er beim Oberligisten einnehmen soll.

Viele Problemzonen mussten die Moskitos Essen in der abgelaufenen, erfolglosen Oberliga-Saison bekämpfen. Die Torhüterposition war sicherlich nicht die größte, allerdings fehlte es dem Eishockey-Oberligisten auch zwischen den Pfosten an der nötigen Konstanz.

Trotzdem haben sich die Essener auf dieser Position nun verstärkt

Moskitos Essen: Torwart-Rotation soll ein Ende haben

Fabian Hegmann, der in rund zwei Dritteln der Spiele das ESC-Tor hütete, und Nils Velm, der diese Aufgabe rund ein Drittel der Partien übernahm, konnten zwar vereinzelt immer wieder mit starken Leistungen glänzen, waren insgesamt aber zu selten ein sicherer Rückhalt für ihre Mannschaft.

Einen klaren Stammtorhüter gab es praktisch nie – im nächsten Jahr sollen die Wechsel und die Schwankungen zwischen den Pfosten ein Ende haben: Dafür haben die Moskitos DEL-Torhüter Bastian Flott-Kucis verpflichtet – ein echter Transfercoup.

Immerhin spielte der 25-Jährige in den letzten drei Spielzeiten für den letztjährigen DEL-Aufsteiger Löwen Frankfurt. „Ich wollte eine klare Nummer eins, mit Bastian Flott-Kucis habe ich sie nun“, freut sich Moskitos-Coach Danny Albrecht.

Knapp 400 Minuten Eiszeit in der DEL

Bei den Löwen stand Flott-Kucis in dieser Zeit in 118 Spielen im Zweitliga-Aufgebot und in 49 Spielen im Erstliga-Kader. Aktiv auf dem Eis verbrachte der gebürtige Kaufbeurener im letzten Jahr in der DEL allerdings nur knapp 400 Minuten.

Die Chance einer Verpflichtung bestehe bei einem „Mann seiner Klasse“ nicht so oft, erklärt Albrecht. „Er hat in der DEL2 bewiesen, dass er sich gegen andere Torhüter durchsetzen kann und hat auch in der letzten Saison in der DEL einen guten Job gemacht.“

Ausgebildet in Kaufbeuren und bei den Kölner Haien

Ausgebildet wurde Flott-Kucis beim ESV Kaufbeuren, der seine erste Station in der DEL2 war. Aus dem bayerischen Allgäu ging es für ihn nach Köln. Für die Haie absolvierte er allerdings kein Ligaspiel und wurde per Förderlizenz nach Frankfurt und Bad Nauheim ausgeliehen, ehe es ihn dauerhaft zu den Löwen zog. Seine nächste Station: Der Essener Westbahnhof. „Den Sommer über werde ich hart an mir arbeiten, damit ich den Erwartungen in Essen gerecht werde“, sagt Flott-Kucis.

Einen neuen Verein hat Fabian Hegmann gefunden. Der Goalie, der bereits auf der Essener Saisonabschlussfeier verabschiedet wurde, ist kürzlich beim Oberliga-Lokalrivalen EV Duisburg vorgestellt worden. Auch Nils Velm dürfte voraussichtlich keine Zukunft am Westbahnhof haben.

Moskitos Kader-Übersicht 2023/24

Tor: Bastian Flott-Kucis.

Abwehr: René Behrens, Fabio Frick, Tim Junge (?).

Angriff: Enrico Saccomani, Alexej Dmitriev, Robin Slanina, Sandis Zolmanis, Elvijs Biezais, Alexander Komov.

