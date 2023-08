Trainer-Rauswurf beeindruckt Aufsteiger HSG am Hallo nicht

Joshua Rippelmeier (links) war mit acht Toren bester Werfer bei HSG am Hallo. Damian Janus überzeugte in der Abwehr.

Essen. Verbandsligist startet mit souveränem 35:22-Heimsieg gegen VfR Mülheim-Saarn in die Saison. Das sind die weiteren Pläne des Aufsteigers.

Groß beeindrucken ließ sich Aufsteiger HSG am Hallo beim Verbandsliga-Auftakt von der kurzfristigen Trainerentlassung von René Bülten nicht. Mit einem 35:22 (20:11) gegen DJK VfR Mülheim-Saarn starteten die Handballer überzeugend in die neue Spielzeit und tüteten den ersten Verbandsliga-Sieg der Vereinsgeschichte ein. An der Seitenlinie stand nach dem überraschenden Rausschmiss von Bülten vor zwei Wochen interimsweise der Sportliche Leiter Felix Linden.

Aber die Unruhe war dem Aufsteiger nicht anzumerken. Ganz im Gegenteil: Zu Beginn brauchte die HSG zwar noch ein wenig Zeit, um in die Partie zu finden – nach zehn Minuten führten die Essener mit 5:4. Doch danach kamen sie mehr und mehr ins Rollen und zogen immer weiter davon. Zur Halbzeit war bei einer Neun-Tore-Führung schon alles klar und das Ganze nur noch Formsache.

HSG am Hallo ist mit dem Ergebnis zufrieden

Besonders die zweitligaerfahrenen Dominic Luciano und Damian Janus machten im Innenblock einen guten Job. Offensiv teilten sich die Tore auf die verschiedenen Leute auf. Mit acht Treffern war Joshua Rippelmeier der beste HSG-Schütze. Zudem trafen Simon Ciupinski und Atdhe Basholli jeweils sechsmal.

Im zweiten Durchgang baute Hallo die Führung weiter aus und gewann die zweite Hälfte mit 15:11. Und das, obwohl Interimscoach Linden durchwechselte und allen Spielern Einsatzminuten einräumte. Den Schlusspunkt setze Ciupinski mit seinem Tor zum 35:22-Endstand.

Es war also eine klare Angelegenheit, entsprechend gut war die Stimmung. „Wir sind mit dem Ergebnis zufrieden“, befand Linden, schob allerdings hinterher: „Wir hatten noch Luft nach oben – in allen Bereichen.“ Nach dem ersten Spieltag reiht sich Hallo auf dem zweiten Platz in der Tabelle ein – nur Düsseldorf/Ratingen II startete mit einem 48:27 gegen LTV Wuppertal II noch besser in die Spielzeit

HSG am Hallo will bis Ende September Trainer gefunden haben

Und was ist mit der Trainerfrage? Bis Ende September soll Linden noch den Interimscoach bei der HSG Hallo geben. Dann soll ein neuer Trainer her – das ist der Plan. Momentan läuft die Suche nach einem neuen Übungsleiter. „Es hat schon erste Gespräche gegeben. Zu diesem Zeitpunkt ist es nicht einfach, einen neuen Trainer zu finden. Unser Sportlicher Leiter kennt aber sehr viele Leute und wir sind zuversichtlich, bis Ende September einen neuen Trainer gefunden zu haben“, sagt HSG-Vorsitzender Alex Gerke.

Die Trennung von Bülten bedauert der Verein noch sehr. „Es war nicht anders möglich. Die Mannschaft hat sich dafür ausgesprochen“, so Gerke. Am Samstag spielt die HSG beim Ohligser TV, der beim Solinger TB 23:20 gewann.

Die MTG Horst startete unter dem neuen Trainer André Fuhr mit einem 34:28-Heimsieg gegen die Bergischen Panther II in die Spielzeit.

Fabian Schneider von der HSG Am Hallo versucht, Torhüter Matti Klausing von der DJK VfR Mülheim Saarn zu überwinden. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Oberligist HSV Überruhr verschenkt Punkt gegen LTV Wuppertal

Handball-Oberligist HSV Überruhr ist an der Raumerstraße mit einem 27:27 (16:12) gegen LTV Wuppertal in die Saison gestartet. Zufrieden sind die Gastgeber damit nicht. „Im Endeffekt haben wir einen Punkt verloren. Wir sind stark gestartet, haben eine gute erste Halbzeit gespielt. In der zweiten haben wir dann zu viele Fehler gemacht“, ärgerte sich HSV-Trainer Ragulan Srijeevaghan.

In Hälfte zwei führte der HSV mit 23:20 (48.), dann allerdings waren die Essener in doppelter Unterzahl, „durch teilweise undisziplinierte und unnötige Zeitstrafen gegen uns“, resümierte Koenemann. In dieser Phase gelang es dem LTV, das Spiel wieder offen zu gestalten, was sich im 24:24 (52.) spiegelte.

„Wir haben uns selbst um den Lohn gebracht und gegen die Manndeckung des LTV unzureichende Lösungen gefunden“, konstatierte Tim Koenemann. Am Sonntag ist Überruhr zu Gast bei der Tschft. St. Tönis, die mit 28:28 bei Handball Oppum gestartet ist.

HSV: Sieberin, Gottemeier - Koenemann (11), Ridder (4), Sprick (3), Eller (3), Sodys (3), Batz (2), Thomas (1), Plaumann, Keller, Lorenz, Hasselbach.

Handball-Ergebnisse mit Essener Beteiligung

Frauen - Regionalliga: HSV Überruhr - HC Gelpe/Strombach 24:38

Oberliga: HSV Solingen-Gräfrath - HSV Überruhr II 28:21

Männer- Landesliga: SV Wersten 04 - Winfr. Huttrop 31:28, MTG Horst II - Fort. Düsseldorf 26:32, ETB Schwarz-Weiß Essen - TV Ratingen 35:24, HSV Überruhr II - HSG Velbert/Heiligenhaus 26:29, HSG Gerresheim - TV Cronenberg 21:21, GW Werden - Kettwiger SV 29:25.

