Trainer Naji mit Tusem Essen zu Besuch bei alten Freunden

Essen. Essener Coach und Rückraumspieler Morante laufen Montag bei ihrem ehemaligen Klub in Dormagen auf. Linksaußen Noah Beyer ist auch wieder dabei.

„Die Weihnachtszeit ist die beste Zeit, um mal etwas zu entschleunigen“, sagt Jamal Naji, der bekennender Weihnachtsfan ist. Doch der Trainer des Handball-Zweitligisten Tusem Essen hat gar keine Zeit, um mal einen Gang herunterzuschalten, denn bis zu den Festtagen stehen noch wichtige Aufgaben an. Die erste ist das Nachholspiel an diesem Montag beim TSV Bayer Dormagen (Anwurf 19.30 Uhr, Bayer Sportcenter), dem Ex-Klub des Essener Trainers.

Die Partie sollte ursprünglich bereits am vergangenen Freitag stattfinden, doch die Dormagener mussten kurzfristig aufgrund eines großen Personalmangels absagen. Zu viele Spieler waren angeschlagen, verletzt oder krank. Es hätten nur sieben Feldspieler zur Verfügung gestanden, weshalb der Tusem aus Fairnessgründen einer kurzfristigen Verlegung zugestimmt hat. „Für mich ist es nicht wichtig, ob wir am Freitag oder Montag spielen. Es wird sowieso ein heißer Kampf“, sagt Naji zur Herausforderung beim Tabellenvorletzten.

Trainer von Tusem Essen kennt Spieler beim Gegner besonders gut

Naji tritt mit seinem aktuellen Team in seiner ehemaligen handballerischen Heimat an, die er 2020 in Richtung Essen verließ - übrigens gemeinsam mit Eloy Morante, der sich mittlerweile beim Tusem zu einer festen Größe im Rückraum entwickelt hat. In Dormagen war der 35-jährige Naji zuletzt Jugendkoordinator und Trainer der A-Junioren, von denen einige mittlerweile für die Zweitligamannschaft auflaufen.

Naji kennt also einige Handballer des Gegners bestens. „Seesing, Reimer, Johannmeyer, Mast…“, zählt Naji einige seiner ehemaligen Schützlinge auf, die nun versuchen werden, ihren alten Trainer zu ärgern. „Ich kenne die Jungs gut und bilde mir ein, ihre Schwächen zu kennen. Aber leider haben sie mir noch nicht verraten, wie sie es gegen uns taktisch angehen wollen“, sagt Jamal Naji mit einem Schmunzeln.

Gastgeber Dormagen hat einen der besten Torhüter der Liga

Die Vorfreude auf das Wiedersehen ist jedenfalls groß, weil er immer noch einen engen Kontakt zu seinem alten Verein hege und pflege. Dennoch habe er sich genauso auf diese Partie vorbereitet wie auf alle anderen. „Sie arbeiten viel mit Fernwürfen, wollen aber auch über ihr Tempospiel kommen. Da hatten sie in dieser Saison bislang allerdings auch einige Probleme. Dafür haben sie aber mit Martin Juzbasic einen der besten Torhüter der Liga“, warnt Naji.

Eloy Morante, der ehemalige Dormagener, ist bei Tusem Essen inzwischen eine feste Größe. Foto: Michael Gohl

Für den Tabellensechsten von der Margarethenhöhe, der auf den wieder genesenen Noah Beyer zurückgreifen kann, wird es wichtig sein an die vergangenen Siege anzuknüpfen. „Der Schlüssel zum Sieg wird erneut eine gute Torhüterleistung von uns sein. Sonst wird es schwierig sein, dort zu punkten“, ist sich der Trainer sicher.

Essener Kapitän Ellwanger will Gegner Spiel aufzwingen

Auch sein Kapitän Jonas Ellwanger ist sich darüber im Klaren, dass das Derby in Dormagen kein Spaziergang wird, hat aber Lust darauf: „Wir freuen uns extrem auf das Spiel und wollen den Rückenwind aus den letzten beiden Partien mitnehmen. Auch in diesem Spiel ist es das Ziel, dass wir uns auf unser Spiel konzentrieren und dem Gegner dieses aufzwingen.“

Sollte dies gelingen, dürfte Dormagen Probleme bekommen und der Tusem weitere wertvolle Punkte im Aufstiegskampf sammeln. Und Trainer Jamal Naji könnte im Anschluss nicht nur nette Gespräche mit seinen Ex-Kollegen führen, sondern zumindest mal für einen Moment doch etwas entschleunigen und die Vorweihnachtszeit genießen.

