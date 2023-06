Torjäger Zamkiewicz nach Seuchensaison wieder zuversichtlich

Essen. Kevin Zamkiewicz von DJK Sportfreunde Katernberg verpasst im letzten Moment Torjäger-Kanone der Bezirksliga. So fällt sein persönliches Fazit.

Beinahe hätte sich Kevin Zamkiewicz, Mittelstürmer der DJK Sportfreunde Katernberg, zum zweiten Mal in Serie die Torjägerkanone in der Fußball-Bezirksliga gesichert, doch sein Hauptkonkurrent Maurice Tavio Y Huete (SV Burgaltendorf) holte sich am letzten Spieltag mit einem Sechserpack doch noch diesen Titel.

Trotzdem: Die Quote von Zamkiewicz, der mehrere Monate mit einer Knieverletzung ausgefallen war, ist hervorragend: 20 Spiele, 33 Tore. Insgesamt hat der 34-Jährige seit seinem Wechsel nach Katernberg im Sommer 2021 in 40 Liga-Partien unglaubliche 65 Treffer erzielt. Er ist die Lebensversicherung der Katernberger, auch wenn er selbst die Leistungen der Team-Kollegen in den Vordergrund stellt.

Kevin Zamkiewicz zieht ein durchwachsenes Saisonfazit

Rückblickend zieht er ein durchwachsenes Fazit: „Es war schon eine Art Seuchensaison für mich. Erst hatte ich die schwere Knieverletzung am Anfang der Saison und im Winter kam dann noch die Fußverletzung von der Essener Hallenstadtmeisterschaft hinzu. Aus meiner Sicht war ich nie richtig fit und konnte nicht wie gewünscht Fuß fassen. Trotzdem kam noch das eine oder andere Tor dabei herum. Ich muss mich aber bei der Mannschaft bedanken. Ohne meine Mitspieler wäre das nicht möglich gewesen. Das rechne ich ihnen hoch an.“

Ziel für kommende Saison: Im Aufstiegskampf mitreden

Die Zielsetzung des Essener Klubs ist klar: Man will im fünften Jahr nach der Bezirksliga-Rückkehr ein Wörtchen um den Aufstieg in die Landesliga mitreden. Bei diesem Vorhaben soll Zamkiewicz, der seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängerte, eine tragende Säule sein. „Wir wollen angreifen und ganz oben mitspielen. Diese Chance hatten wir auch in der letzten Saison, aber leider war die Rückrunde nicht gut. Wir wollen jetzt unsere Kräfte bündeln und nach der Sommerpause mit 110 Prozent auf Punktejagd gehen.“

