Tolle Kulisse: Bayern München aber zu stark für SGS Essen

Essen. In der Frauenfußball-Bundesliga verliert die SGS Essen gegen Titelverteidiger Bayern München mit 0:2. So lief die Partie an der Hafenstraße.

Geglänzt hat Meister Bayern München an der Hafenstraße nicht. Doch eine reife Leistung reichte aus, um den Bundesliga-Fußballerinnen der SGS Essen schnell die Hoffnung auf einen weiteren Überraschungscoup zu nehmen. Bereits Mitte der ersten Halbzeit hatten die Gäste sich einen 2:0-Vorsprung erspielt, der bis zum Schlusspfiff Bestand hatte. Vor einer Rekordkulisse von über 4600 Zuschauern bekamen die Essenerinnen klar die Grenzen aufgezeigt. Der FCB besitzt noch einmal eine andere Qualität als Eintracht Frankfurt, das zum Saisonauftakt in Essen überraschend verloren hatte.

„Es war ein klar verdienter Erfolg, weil Bayern das Spiel komplett kontrolliert hat“, resümierte SGS-Trainer Markus Högner. Optisch war der FCB vom Anstoß weg überlegen. Doch anders als die Hessinnen schaffte es der Meister, freie Räume im letzten Spieldrittel zu finden. Mit klugen Verlagerungen und Tempoverschärfungen stellte Bayern die SGS immer wieder vor Probleme. Münchens Harder brachte den Ball erstmals gefährlich vor das Essener Tor, doch Bühl und Dallmann kamen nacheinander noch nicht zum Abschluss (13.).

SGS Essen ist gegen Bayern München in die Defensive gedrängt

Der ließ aber nicht lange auf sich warten: Nur eine Minute später stahl sich Lea Schüller im Rücken der SGS-Abwehr davon und legte quer, wo Harder zur 1:0-Führung einschob. Unmittelbar nach ihrem Schuss stieß die Dänin unglücklich mit SGS-Torfrau Sophia Winkler zusammen und musste ausgewechselt werden. Für sie kam Lina Magull auf den Rasen. Die Nationalspielerin hatte es nicht in die erste Elf geschafft - und so zeigt dieser Wechsel deutlich die Größenverhältnisse beider Klubs auf.

Das spiegelte sich auch auf dem Rasen wider. Die SGS war allein damit beschäftigt, das eigene Tor zu verteidigen. „Wir waren nicht gut bei zweiten Bällen und bei einigen Situationen im Tiefschlaf. Vorne haben wir leider den Ball immer wieder zu schnell verloren“, monierte Högner. Zehn Minuten ging es dennoch gut. Dann aber nahm Linda Dallmann gegen ihre ehemaligen Teamkolleginnen Fahrt auf, dribbelte parallel zur Strafraumlinie, ehe sie per Steckpass Bühl bediente. Die flankte an den zweiten Pfosten, wo Schüller, eine weitere frühere Essenerin, zum 2:0 für die Bayern einköpfte (24.). Ein Angriff wie auf der Taktiktafel entworfen.

Das Tor der Bayern zum 2:0 zieht SGS Essen den Stecker

Und dieser Treffer wirkte noch stärker als der erste. Auf den Rängen wie auch auf dem Rasen war der Stecker erst einmal gezogen. Zumindest bei allen, die es mit der SGS hielten. Bayern München ging mit der Situation souverän um: Gegner und Ball ließen die Gäste laufen, erhöhten aber erst zu Beginn der zweiten Halbzeit die Bemühungen für einen dritten Treffer, um ein letztes Restrisiko zu beseitigen. Aufgegeben hatten sich die Gastgeberinnen noch nicht, waren aber bis dato chancenlos. „Wir wollten dann in der zweiten Hälfte erst einmal abwarten, um nicht sofort das dritte Tor zu kriegen“, sagte Högner.

Immerhin gab Natasha Kowalski in der 57. Minute per Freistoß den ersten Torschuss ab, der aber FCB-Torfrau Grohs nicht in Bedrängnis brachte. Ansonsten ging nach vorne nicht viel. Ramona Maier war als einzige Spitze allein auf weiter Flur und größtenteils vom Spiel abgeschnitten. Es besserte sich nach einer Stunde, weil die Münchnerinnen durch einige Wechsel den Spielfluss verloren und nun mehr auf Ergebnisverwaltung setzten. „Wir haben dann auch umgestellt und früher attackiert. So waren wir griffiger und aggressiver im Zweikampf“, fand Högner. Vom Anschlusstreffer war die SGS dennoch weit entfernt. Der FCB ließ die Uhr clever runterlaufen und hätte durch Magull in der Schlussminute sogar noch erhöhen müssen. So aber durfte sich Essens Torfrau Winkler auch noch auszeichnen.

So haben sie gespielt

SGS Essen - Bayern München 0:2 (0:2).

SGS: Winkler – Ostermeier, Meißner (81. Joester), Pucks, Sterner – Rieke (70. Pfluger), Piljic – Elmazi (70. Berentzen), Kowalski (87. Debitzki), Purtscheller (81. Enderle) – Maier.

Zuschauer: 4642. Tore: 0:1 Harder (14.), 0:2 Schüller (24.).

