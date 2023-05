Konzentriert in die Saison: Anna-Lena Friedsam strebt mit dem TC Bredeney erneut den deutschen Meistertitel an.

Tennis Titelverteidiger TC Bredeney macht es in Stuttgart spannend

Essen. Der Deutsche Meister TC Bredeney startet mit zwei Siegen in die Tennis-Bundesliga. Auch für die Essenerinnen lief zum Auftakt nicht alles optimal.

Der Meister hat Platz genommen. Und zwar exakt dort, wo er am Saisonende auch thronen möchte: an der Tabellenspitze. Die Frauen des TC Bredeney sind mit zwei Siegen in die 1. Bundesliga gestartet und haben gleich mal wieder eine Duftmarke gesetzt.

Ein Auftakt nach Maß, würden die einen sagen, „zufriedenstellend“, findet es Torsten Rekasch, Sportmanager in Bredeney. „Es ist nach Plan gelaufen.“ Sein Team ist nach zwei Titelgewinnen in Folge auch in diesem Jahr wieder Top-Favorit, zumal die Bredeneyer von sich behaupten, dass sie ihr Aufgebot noch einmal verstärkt haben.

Zuversichtlich in die Saison: Titelverteidiger TC Bredeney mit (hinten v.l.) Esther Rekasch, Jule Niemeier, Katharina Gerlach, Tatjana Maria, Laura Siegemund, Anna-Lena Friedsam und Daniel Kuchen; (vorn),Bernarda Pera, Irina Bara, Mihaela Buzarnescu, Kim Zimmermann, Mandy Minella und Isolde Dehmel. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Da war der 8:1-Auftakterfolg am Zeißbogen gegen den Aufsteiger TC Bernhausen reine Pflicht. Ungewöhnlich waren nur die äußeren Umstände an diesem Heimspieltag. Es gab immer wieder Regenunterbrechungen und trotz langer Wartezeiten wurde die zweite Einzelrunde schließlich im TVN-Zentrum an der Hafenstraße unterm Hallendach zu Ende gebracht. Nach den Einzeln stand es bereits 5:1, die Doppel begannen erst gegen 20 Uhr, so dass und der letzte Matchball kurz vor 23 Uhr verwandelt wurde. Eine lange Schicht.

TC Bredeney erledigt Pflicht gegen Aufsteiger TC Bernhausen

Zwei Tage später siegte der TC Bredeney bei TEC Waldau Stuttgart mit 5:4. Hört sich spannend an. „Das Ergebnis ist knapper, als es wirklich war“, entgegnet Rekasch. „Aber wird hatten auch einige Personalprobleme.“ So war unter anderem die Kroatin Petra Martic, die Nummer eins beim TCB, bereits auf dem Weg zum Turnier nach Rom. Die Nummer zwei der Liste, Bernada Pera, stand parat, hatte aber plötzlich nach dem Einschlagen Schmerzen im Handgelenk. Sie trat trotzdem gegen die Tschechin Linda Fruhvirtova an und gab nach dem ersten Spiel (0:1) auf. Pera, normalerweise eine Punktegarantin, musste natürlich anschließend auch für das Doppel passen.

Katharina Gerlach wiederum vergab gegen Anna Zaja gleich vier Matchbälle und unterlag schließlich mit 7:5, 6:7 und 4:10. Es lief nicht gerade optimal für den Titelverteidiger, nach den Einzeln war beim Stand von 3:3 alles offen. Die Doppel haben es dann gerichtet. „In Stuttgart haben wir gezeigt, dass auch unsere zweite Reihe mehr als konkurrenzfähig ist“, sagt Torsten Rekasch.

Erster Doppelspieltag sehr gut gelaufen für TC Bredeney

Mit Blick auf die Tabelle ist es wiederum sehr gut gelaufen für den TCB. Alle anderen Konkurrenten haben an diesem Doppelspieltag die erste Niederlage kassiert. BW Aachen, als einer der Mitfavoriten im Titelrennen gehandelt, unterlag zu Hause dem „Club an der Alster Hamburg“ mit 4:5. Und Aufsteiger Hamburg erlebte wiederum zwei Tage später auf eigener Anlage ein 0:9-Debakel gegen BW Berlin. „Das hat mich auch überrascht. Da sind sämtliche Dinge bei Hamburg schiefgelaufen“, ahnt Rekasch. „Alle Spielerinnen sind wohl deutlich unter ihrer Form geblieben.“

Für den TC Bredeney geht es am nächsten Donnerstag (18. Mai) weiter mit Heimspiel gegen BW Blasewitz aus Dresden (11 Uhr, Zeißbogen).

