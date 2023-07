TC Bredeney steht im Titelkampf kurz vor der Entscheidung

Essen. TC Bredeney bestreitet am Samstag das letzte Heimspiel der Bundesliga-Saison gegen Berlin. So muss es laufen, dass es ein Endspiel gibt.

Zwei Spieltage sind es noch in der Tennis-Bundesliga der Damen. Und vieles deutet darauf hin, dass es am letzten Spieltag wie im Vorjahr zu einem Finale zwischen TC Bredeney und TK BW Aachen kommt. Der Titelverteidiger aus Essen ist auf Kurs und strebt dem Titel-Hattrick entgegen, mit 10:0 Punkten führt der TCB die Tabelle an. Zum letzten Heimspiel erwartet der Spitzenreiter am Samstag (12 Uhr, Zeißbogen) den TC BW Berlin. Verfolger Aachen hat einmal verloren und schlägt bei Waldau Stuttgart auf.

Natürlich ist TC Bredeney einmal mehr favorisiert gegen die Berlinerinnen, für die es nur noch um die Ehre geht. Sie sind als Tabellendritter mit zwei Niederlagen belastet und raus aus dem Titelrennen. „Da könnte es sein, dass sie aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr alle Topspielerinnen aufbieten“, kalkuliert TCB-Sportdirektor Torsten Rekasch. Unwahrscheinlich wäre es jedenfalls nicht. Aachens Gegner Stuttgart wiederum wäre mit einem Sieg am vorletzten Spieltag in Sicherheit, so dass Aachen wohl einiges bevorsteht. Verlieren verboten, außerdem zählt jeder Matchpunkt.

TC Bredeney erwartet Showdown am letzten Spieltag in Aachen

Läuft alles nach Plan, kommt es in einer Woche wie im vergangenen Jahr zum Show down zwischen TC Bredeney und BW Aachen, diesmal dann in Aachen. Und je nachdem wie die Ergebnisse am Samstag ausfallen, könnte die Konstellation identisch mit 2022 sein. TCB könnte sich dann zum Abschluss wegen der Matchpunkte-Bilanz sogar eine knapp Niederlage leisten, im Vorjahr reichte ein 4:5 fürs Meisterstück.

Damals war eine Menge los am Zeißbogen, weil auch Jule Niemeier und Tatjana Maria vor Ort waren, die sich wenige Tage zuvor im Wimbledon-Viertelfinale gegenübergestanden hatten. Maria ist nun allerdings in England im Einzel bereits ausgeschieden, hat aber auch für den Doppel-Wettbewerb gemeldet und wird nicht kommen. Jule Niemeier ist am Freitag ebenfalls in der zweiten Runde gestrauchelt.

Aber der TC Bredeney kennt ja dieses ungewisse Geschäft, wollte so wenig wie möglich dem Zufall im Titelkampf überlassen und hat sich bewusst in der Breite besser aufgestellt, um Ausfälle erfolgreich zu kompensieren.

