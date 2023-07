TC Bredeney hat Heimpremiere gegen den Titelfavoriten

Essen. Am Doppelspieltag empfängt Tennis-Bundesligist TC Bredeney den TC Großhesselohe und Aachen. Darum verspricht Konstellation eine Menge Spannung.

Der erste Schritt ist gemacht. Die Tennis-Herren des TC Bredeney sind mit einem 4:2-Sieg in Rosenheim in die Bundesliga gestartet und haben vor dem Doppelspieltag an diesem Wochenende eine gute Ausgangslage. Die Heimpremiere am Freitag (13 Uhr, Zeißbogen) dürfte allerdings verdammt hart werden für die Gastgeber, das Duell mit dem TC Großhesselohe aus München verspricht hochklassiges Tennis und eine Menge Spannung.

TC Bredeney will wie im Vorjahr auf jeden Fall unter die Top-Drei der Liga kommen, liebäugelt aber schon damit, sich auch in den Titelkampf einzumischen. Die Münchener indes sind auf dem Papier klarer Titelanwärter, sofern sie ihr bestes Team aufbieten können. Und das werden sie in Essen ganz sicher tun, davon ist Bredeneys Sportdirektor Torsten Rekasch überzeugt. Denn verliert der Gast, dürfte das bereits am zweiten Spieltag das Ende aller Ambitionen bedeuten.

Gäste des TC Bredeney erleben zum Saisonauftakt ein Debakel

Denn gleich zum Einstieg erlebte Großhesselohe in Gladbach eine Pleite, die mit 0:6 auch noch sensationell deutlich ausfiel. „Dadurch sind sie schon fast mit einem Fuß raus“, weiß Rekasch, der für sich relativ wenig Druck verspürt. „Gewinnen wir, sind wir ganz weit vorn. Im Falle einer Niederlage ist auch noch nicht viel passiert.“

Neuzugang Philipp Kohlschreiber war beim TC Bredeney an zwei Punkten beteiligt. Foto: Frank Molter / dpa

Am Sonntag (11 Uhr) haben die Bredeneyer gleich die nächste Heimaufgabe zu lösen gegen Kurhaus Lambertz Aachen. Die Gäste haben sich den Klassenerhalt vorgenommen. „Aber auch sie haben sich nicht unerheblich verstärkt“, warnt Rekasch. Nur weil die gesamt Liga investiert und aufgerüstet habe, relativere sich auch das wiederum. „Die Liga hat sich insgesamt extrem verbessert“, sagt der TCB-Sportdirektor, der gemessen an den jeweiligen Position in der Weltrangliste sein Team in diesem Duell in der Favoritenrolle sieht. Dass das aber kein zuverlässiger Gradmesser ist, hat allein der Auftritt von Großhesselohe gezeigt.

Voraussichtlich wird der TC Bredeney mit dem gleichen Aufgebot wie in Rosenheim in den Doppelspieltag gehen. Vor einer Woche waren Yannick Hanfmann und Maximilian Materer rechtzeitig aus Wimbledon zurückgekehrt. Schade für die Spieler, ein Segen für den TCB. „Das war fürs Team extrem wertvoll und natürlich auch für das Gesamtergebnis“, betont Rekasch. Gemeinsam mit Neuzugang Philipp Kohlschreiber waren die beiden an drei Punkten beteiligt.

Frauen des TC Bredeney stehen in Bundesliga vor Titel-Hattrick

Allerdings war es ein heißer Kampf bei 38 Grad Celsius. „Auch Rosenheim hatte alles aufgeboten, was möglich war. Das war ein enges Ding.“ Nach den Einzel hatte es 2:2 gestanden durch Punkte von Hanfmann und Kohlschreiber. In den Doppeln setzten sich Hanfmann/Kohlschreiber sowie Oscar Otte und Mats Moraing durch - wie so oft in der Vergangenheit nervenstark im Match-Tiebreak.

Die Frauen des TC Bredeney stehen in der Bundesliga unmittelbar vor dem Saisonfinale. Am Samstag (12 Uhr) kann sich der ungeschlagene Spitzenreiter aus Essen beim Verfolger BW Aachen sogar eine knappe Niederlage erlauben, um den Titel-Hattrick perfekt zu machen.

So haben sie gespielt

Rosenheim - TCB 2:4. Cecchinato - Hanfmann 4:6, 1:6, Ofner - Otte 6:2, 7:5 (5), Monteiro - Marterer 3:6, 6:2 10:4. Doppel: Cecchinato/Ofner Hanfmann - Kohlschreiber 2:6, 2:6, Monteiro/Jebavy - Otte/Moraing 1:6, 7:5, 8:10.

Hier gibt es alle News aus der Essener Sportszene.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen