TC Bredeney gelingt mit Meisterschaft etwas Historisches

Das hat man so auch noch nicht gesehen: Die gestandenen Tennisprofis des TC Bredeney hüpften gemeinsam im Kreis um Torsten Rekasch herum und feierten den mit Sekt geduschten Sportdirektor des Essener Bundesligisten. „Es gibt nur einen Torsten Rekasch….“ Der TCB hatte nach dem 5:1-Erfolg beim FTC Palmengarten in Frankfurt den Titel bereits vor dem letzten Spieltag sicher. Wie die Frauen sind auch die Männer vom Zeißbogen nun Deutscher Meister. Und dieses Double ist tatsächlich einzigartig in der Bundesliga-Geschichte – ein historischer Erfolg.

„Was der TC Bredeney in diesem Jahr erreicht hat, ist einmalig. Ich gratuliere den Spielern, dem Teamchef Torsten Rekasch und allen Beteiligten zu diesem Erfolg“, sagte Nico Weschenfelder, DTB-Vizepräsident für Wettkampfsport. Dass die Bredeneyer zwei Tage später beim Heimspiel ausgerechnet gegen Absteiger BW Neuss die einzige Saisonniederlage (2:4) kassierten, ist pures Zahlenwerk ohne Wert. „Darüber reden wir besser nicht“, sagt Rekasch und schmunzelt. Er weiß, dass seine Jungs den Titelgewinn vor Ort ausgiebig gefeiert hatten.

TC Bredeney hat Solisten zu einem Team geformt

Auch das ein Zeichen, dass es dem TCB gelungen ist, aus den Solisten eine Mannschaft zu formen: „Der Teamgeist hat uns die Meisterschaft gebracht, ganz klar, denn gute Spieler haben die anderen Klubs auch.“ Aber die Strategie des TCB, auf deutsche Spielerinnen und Spieler zu setzen, hat sich ausgezahlt. „Der Titel ist eine Bestätigung dafür, dass wir die richtige Mischung gefunden haben“, sagt Rekasch. „Und uns ist es gelungen, zum entscheidenden Zeitpunkt die richtigen Leute auf den Platz zu kriegen.“

Die Tennis-Cracks kennen sich, sehen sich das ganze Jahr über bei den Turnieren dieser Welt, hocken beisammen. Das schafft eine gewisse Bindung. Und wenn der Kumpel daheim nun in der Bundesliga aufschlägt, kann man dann ja auch vorbeischauen, wenn kein eigener Einsatz vorgesehen ist. Jan-Lennard Struff beispielsweise, die deutsche Nummer eins und natürlich Spitzenspieler im Essener Aufgebot, konnte verletzt kein Liga-Spiel für Bredeney bestreiten, tauchte aber dennoch auf und setzte er sich zumindest auf die Bank zum Coachen.

„Für mich gehört es einfach dazu, sein Team zu unterstützen“, sagte Struff der FAZ. Bei BW Halle habe er auch ein familiäres Ambiente erlebt, in Aachen und Großhesselohe habe er sich ebenfalls wohl gefühlt, und in Bredeney mache es jetzt richtig Spaß. „Dass so viele deutsche Spieler in einer Mannschaft spielen, das hatte ich so noch nie. Das ist etwas Besonderes.“

Beim TC Bredeney ist eine Gemeinschaft gewachsen

In Bredeney ist eine Gemeinschaft gewachsen, die auch in der kommenden Saison angreifen wird. Denn ein weiterer cleverer Schachzug von Torsten Rekasch: Er hat seinen Profis mittelfristige Verträge gegeben, was gänzlich ungewöhnlich ist für die Tennis-Bundesliga, die ja nur von Legionären lebt. Und damit ist es für die Konkurrenten nahezu ausgeschlossen, dass ein Club bei der Kaderzusammenstellung den nationalen Anstrich übernehmen könnte. Der Markt gibt es schlichtweg nicht mehr her, es fehlt die Qualität.

Gleichwohl darf man vermuten, dass die Konkurrenz sich nicht ergeben und erneut investieren wird, um konkurrenzfähig zu sein im Titelkampf. Eng war es aber schon in dieser Saison. Der TC Bredeney besaß in manchen Situation auch das nötige Spielglück. Aber die Essener werden in der kommenden Saison ebenfalls oben mitmischen, so viel steht fest.

„Wir werden uns aber dennoch punktuell verstärken“, blickt der TCB-Sportchef voraus. Auch dabei wird er sich zuvor die Meinung der Spieler anhören, wer denn noch ins Aufgebot passen könnte. „Und sollten wir vom Verletzungspech verschont bleiben, werden wir noch stärker sein als in dieser Saison.“

