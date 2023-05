TC Bredeney bietet erstmals seine neue Nummer eins auf

Essen. Der Deutsche Meister TC Bredeney empfängt am Donnerstags Dresden-Blasewitz am Zeißbogen. Für die Gastgeberinnen ist die Marschroute klar.

Die Frauen des TC Bredeney haben in der 1. Tennis-Bundesliga nach dem ersten Doppelspieltag mit Siegen gegen TC Bernhausen (8:1) und bei Waldau Stuttgart (5:4) gleich wieder die Tabellenführung übernommen. Ginge es nach den Essenerinnen, soll das ja auch bis zum Ende so bleiben, schließlich ist am Zeißbogen ganz klar die Titelverteidigung vorgegeben. An diesem Donnerstag (11 Uhr) hat Bredeney den TC BW Dresden Blasewitz zu Gast (11 Uhr). „Ich würde uns schon als leicht favorisiert einstufen“, sagt TCB-Sportdirektor Torsten Rekasch.

Aber er sagt auch, dass die Gäste aus Sachsen eine ordentliche Aufstellung auf dem Papier bringen können. Wer dann letztlich aber auflaufen wird, das gehört Spieltag für Spieltag zu den großen Fragezeichen in der Liga. Dresden gewann zum Auftakt bei TC BW Berlin mit 5:4, zu Hause verlor das Team aber mit dem gleichen Ergebnis gegen BW Aachen, obwohl sie gerade in der zweiten Partie nominell ein starkes Aufgebot gestellt hatten.

TC Bredeney spielt erstmals mit seiner neuen Spitzenkraft

Das hat mich schon ein bisschen überrascht“, meint Rekasch. Ob Dresden auch in Essen alles auffährt, was der Kader zu bieten hat, ist allerdings fraglich, denn der finanzielle Aufwand muss ja auch mit den Chancen einhergehen. Die Frage ist, ob der Ligafavorit TCB da überhaupt ins Beuteschema passt.

Der TC Bredeney jedenfalls wird drei neue Spielerinnen im Vergleich zum ersten Doppelspieltag aufbieten. Die Kroatin Petra Martic, die neue Nummer eins im Aufgebot des zweimaligen Deutschen Meisters und aktuell Nummer 28 in der Welt, schlägt erstmals für den Klub auf. Außerdem geben die Belgierin Greetje Minnen und Annika Beck ihren Einstand. Ergänzt wird das Team der Gastgeberinnen durch die deutschen Spitzenspielerinnen Tatjana Maria und Anna-Lena Friedsam. „Mal sehen, mit wem wir dann das Ganze noch ergänzen“, sagt Rekasch.

Eine interessante Personalie ist Annika Beck. Die 29-Jährige zählte früher mal zu den Top 40 in der Welt und kann ein siebenstelliges Preisgeld aufweisen, bis sie sich für das Studium entschied. Inzwischen hat sie das zweite Staatsexamen (Zahnmedizin) gemacht und will nun testen, wie schwer es werden könnte, in die internationale Spitze zurückzukehren.

Alle Nachrichten aus dem Essener Sport

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen