TC Bredeney begeistert mit Kampfgeist vor ausverkauftem Haus

Essen. Bundesligist TC Bredeney muss gegen Gladbach gleich auf mehrere Leistungsträger verzichten. So lief das Top-Duell mit dem Titelaspiranten.

Was war das für ein spannender und nervenaufreibender Heimspieltag für den Tennis-Bundesligisten TC Bredeney. Zu Gast am Zeißbogen war der Gladbacher HTC, eine Mannschaft, die ebenfalls zu den Titelaspiranten zählt. Und die enorm unter Druck stand, weil das Punktekonto vor dem ersten Aufschlag in Essen bereits mit zwei Niederlagen belastet war.

Hochklassiger Sport war programmiert und rund 1400 Zuschauer ließen sich anlocken und wollten dieses Duell sehen. „Es war rappelvoll, eine Mordsstimmung. So habe ich das hier noch nie hier erlebt“, staunte selbst TCB-Sportchef Torsten Rekasch.

TC Bredeney kann mit dem Punktgewinn zufrieden sein

Er war nach dem 3:3 hin und her gerissen. Auf der einen Seite ein wenig enttäuscht, weil es nicht zum Heimsieg langte, auf der anderen Seite auch nicht unzufrieden mit dem Punkt, denn es hätte auch anders ausgehen können. „So wie das im Vorfeld bei uns gelaufen ist, kann ich mit dem Unentschieden ganz gut leben.“

Der Gastgeber hatte erhebliche Aufstellungssorgen und konnte froh sein, dass auch die Gladbacher auf ein, zwei vorderen Positionen auf ihre Leistungsträger verzichten mussten, weil diese ihrer Turnierpflicht nachgingen. Beim TCB waren es dagegen Verletzungsprobleme. Dass Jan-Lennard Struff (Hüfte), die Nummer eins im Team, fehlen würde, war klar. Unter der Woche hatte sich Yannick Hanfmann eine Blessur am Finger zugezogen. Auch klar. Dann aber sagte kurzfristig auch noch Oscar Otte (Meniskus) ab.

Sportchef lobt den Kampfgeist seiner Mannschaft

Gerade, als Rekasch beim Oberschiedsrichter den Aufstellungsbogen abgeben wollte, erreichte ihn die Nachricht, dass Mats Moraing plötzlich übel geworden war. Auch er musste sein Einzel absagen. Später im Doppel probierte es Moraing trotzdem, aber verlor an der Seite von Maximilian Materer in zwei Sätzen, wobei der zweite nur knapp mit 6:7 (3) an Gladbach ging.

„Die Jungs haben heute echt gebissen und sich durchgekämpft“, lobte Torsten Rekasch sein Team. Nach den Einzeln hatte es 2:2 gestanden durch Punkte von Henri Squire nach Match-Tiebreak und Tobias Kamke. Rudolf Molleker und Henri Squire sicherten schließlich im Doppel den Teilerfolg mit einem souverän 6:2 und 6:4.

Der TC Bredeney musste zwar die Tabellenführung an den punktgleichen Aufsteiger Versmold abtreten, aber er ist im Titelrennen nach wie vor ungeschlagen und auf Kurs. Am kommenden Freitag steht der Vergleich beim TK GW Mannheim an, der ebenfalls eine starke Saison spielt, aber bei Großhesselohe die erste Niederlage (2:4) kassierte.

TC Bredeney - Gladbacher HTC 3:3

Einzel: Materer - Etcheverry 6:3, 1:6, 6:10, Molleker - Marozsan 7:5, 1:6, 4:10, Squire - Nedovyesov 2:6 7:6 (5), 10:3, Kamke - Sandkaulen 6:4, 6.3.

Doppel: Molleker/Squire - Marozsan 6:2, 6:4, Materer/Moraing - Nedovyesov/Sandkaulen 3:6, 6:7 (3).

