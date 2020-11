Talente des MSV Essen-Steele deuten bei DM ihr Potenzial an

Essen. Essener Junioren zeigen bei den Cross Country-Titelkämpfen in Schwaben eine gute Teamleistung. Nicolas Kaiser schafft es immerhin in die Top Ten.

Die besten Mountainbiker Deutschlands trafen sich noch vor der Verschärfung der Corona-Auflagen im bayrischen Obergessertshausen (südwestlich von Augsburg), um mit der Vergabe der Meistertitel im olympischen Cross Country eine denkwürdige Saison zu beenden, die wie in anderen Disziplinen auch von der Pandemie geprägt wurde. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit kämpften rund 300 Athleten, von der Junioren-Klasse bis hin zur Eilte, um Meisterehren.

Der MSV Steele 2011 war mit fünf Teilnehmern angereist, die in den Altersklassen U19 und U23 starteten. Unter ihnen auch Leon Kaiser, der Junioren-Vizeweltmeister von 2018 (Team Bulls). Zusammen mit Ole Zilse (Rose Racing Team) stand er in der U23 am Start.

Sturz und technische Defekte stoppen Steeler U23-Fahrer

Das Rennen lief allerdings für die beiden Essener nicht optimal. Der anhaltende Regen hatte die Strecke nahezu unbefahrbar gemacht. Leon Kaiser, lange auf Platz sechs liegend, stürzte bei einer Abfahrt und musste das Rennen frühzeitig beenden. Sein Klubkollege Ole Zilse wurde von technischen Defekten ausgebremst und landete auf einen etwas enttäuschenden Rang 28.

Bei den drei Junioren des MSV Steele lief es deutlich besser. Nicolas Kaiser, Ole Schönholz (Team Loco Cycles Essen) und Benjamin Muth (Team Loco Cycles Essen) konnten sich frühzeitig aus dem 60-köpfigen Teilnehmerfeld nach vorne arbeiten. Den drei Fahrern aus dem NRW-Landeskadern schien die schwierige Strecke zu liegen. Sie zeigten, dass mit ihnen künftig in Deutschland zu rechnen ist.

Weltmeister siegt auch beim nationalen Entscheid

Nach vier schweren Runden und rund 80 Minuten Renndauer wurde Kaiser nach der guten Teamleistung Neunter. Schönholz landete auf Rang zwölf, Benjamin Muth auf 15. Der Titel ging an Lennart Krayer (Mannheim) der 14 Tage zuvor im österreichischen Leogang Junioren-Weltmeister geworden war.