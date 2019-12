Talente der SG Essen räumen bei NRW-Meisterschaften ab

Nachwuchssorgen scheint die Startgemeinschaft Essen auch in diesem Jahr nicht zu haben. Beim Landesfinale der Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Jugend (DMSJ) in der Wuppertaler Schwimmoper räumten die Talente vom Leistungszentrum in Rüttenscheid mal wieder kräftig ab. Drei Titel und drei Vizemeisterschaften gewannen die Essener und waren damit die erfolgreichsten Teilnehmer.

Beim Bundesfinale, ebenfalls in Wuppertal (25./26. Januar), wird die SGE mit insgesamt fünf Staffeln vertreten sein. Diese Stärke können nur noch die SG Mittelfranken und SC Magdeburg vorweisen.

Auch in der Breite sind die Essener gut aufgestellt. Auf NRW-Ebene waren sie komplett von der A- bis zur D-Jugend jeweils einer weiblichen und einer männlichen Mannschaft angetreten. Außerdem starteten zwei Mixed-Mannschaften beim Kids-Cup (E-Jugend Sichtung).

Landesmeister: Die männliche B-Jugend (v.l.) Niklas Krüger, Phillip Peschke, Leon Frederik Schmidt, Tom Kidacki, Nicholas Mielke, Maxim Wenzel und Taiyo van Loock. Foto: Thomas Stuckert

Hervorragender Teamgeist auch am Beckenrand

Die männliche A-Jugend sicherte sich souverän den Landestitel vor der SG Gladbeck/Recklinghausen. Auf Rang eins schafften es auch die weiblichen und männlichen B-Jugendlichen. Die weibliche A-Jugend sowie die C-Mädchen und D-Jungen holten jeweils Silber. Die männliche D-Jugend lieferte sich ein packendes Duell mit TPSK Köln und war am Ende nur 2,5 Sekunden langsamer als die siegreichen Konkurrenten.

Trainer Jan Klocke, der noch nicht so lange bei der SG Essen arbeitet, war nach den Titelkämpfen begeistert: „Dreimal NRW-Sieger und dreimal Platz zwei, dazu wirklich gute Leistungen in allen Altersklassen. Das hat Spaß gemacht - auch außerhalb des Beckens.“ Damit deutete er den ausgeprägten Teamgeist an, den die Essener in der Schwimmoper vorlebten.

Nur jeweils vier Starter in den beiden A-Jugend-Teams

Großen Respekt verdienten sich die beiden A-Jugend-Mannschaften, die das gesamte Programm mit nur vier Athleten durchgezogen hatten. Bei den Frauen schwammen Svea Borghoff, Johanna Köther, Rosalie Kleyboldt und Julia-Jasmin Schultz, fürs Bundesfinale konnten sie sich allerdings nicht qualifizieren. Anders Tim Hanke, Benjamin Atmar, Julian Krämer und Laurenz Weber, die bundesweit sogar als schnellstes Team ins Bundesfinale eingezogen sind.

Landesmeister: Die weibliche B-Jugend (v.l.) Francisca Kensmann, Maxi Piontek, Julia Walter, Fiona Wilmes, Marie Gröting, Dina Kadic, Isabell Droll und Johanna Leringer. Foto: Thomas Stuckert

Vanessa Knoll, Trainerin am Stützpunkt Rüttenscheid, war ebenfalls von der Atmosphäre in Wuppertal begeistert: „Der NRW-Entscheid war mal wieder ein ganz besonderer Wettkampf“, schwärmte sie. „Mit dem Team für das Team zu schwimmen, spornt viele an und sorgt daher für Bestleistungen. Dieser Wettkampf macht einfach nur Spaß. Wir freuen uns jetzt schon auf das Bundesfinale und wollen uns dort auch noch einmal deutlich steigern.“

Essen Überblick DM-Teams In der C- und D-Jugend werden beim Bundesfinale jeweils zwölf Teams um den Meistertitel kämpfen. In der A- und B-Jugend sind es jeweils nur sechs. Die SG Essen schickt fünf Teams nach Wuppertal:

A-Jugend: männlich (schnellste Zeit); B-Jugend: weiblich/männlich; C-Jugend: weiblich, D-Jugend: männlich.

Trainerin Julie Ann Weßler wiederum war ausgesprochen stolz auf ihre Jüngsten: „Alle haben super gekämpft und spannende Rennen gezeigt. Überrascht waren wir über das starke Auftreten der Kölner D-Jungs, die nach den Ergebnissen ihres Bezirksentscheids noch weit hinter uns gelegen hatten.“ Aufgrund einer Mannschaftsverstärkung verbesserten sich die Kölner gleich um gut 1,5 Minuten, die Essener waren im Vergleich zum Bezirksentscheid um knapp 30 Sekunden schneller, was am Ende für Platz zwei reichte. Die Kölner starten beim DM-Finale als Zweitschnellste, die SGE an Position vier.

Für eine Überraschung sorgten die jüngsten Athleten der SGE. Die Mixed-Staffeln der E-Jugend (Jg. 2010-2013) belegten unter 16 Teams Rang zwei und neun. Die SGE war als einziger Vereins mit zwei Mannschaften qualifiziert.