SV Burgaltendorf sorgt in Runde zwei für Überraschungscoup

Essen. Auch der Kreispokal hat eigene Gesetze. Bezirksligist Burgaltendorf schaltet den Landesligisten BW Mintard aus. Hier die restlichen Partien.

Auch der Fußball-Kreispokal hat eigene Gesetze, wie sich einmal mehr in der zweiten Runde herausgestellt hat. Der SV Burgaltendorf sorgte gegen BW Mintard für eine große Überraschung.

ESC Rellinghausen – SuS Niederbonsfeld 4:0 (4:0). Es war eine klare Angelegenheit. Der Landesligist ESC ließ dem Bezirksliga-Aufsteiger Niederbonsfeld in den ersten 45 Minuten nicht den Hauch einer Chance und führte bereits zur Pause mit 4:0. ESC-Trainer Sascha Behnke ärgerte sich dann aber über die Darbietung einer Mannschaft in der zweiten Hälfte: „Da haben wir uns absolut nicht mit Ruhm bekleckert. Mit der zweiten Halbzeit bin ich überhaupt nicht zufrieden.“

SuS-Coach Stefan Kronen musste die Niederlage anerkennen, haderte aber mit den zwei späten Platzverweisen: „Die waren komplett unnötig beim Stand von 4:0 für den Gegner. Der Klassenunterschied war sofort sichtbar. Im Großen und Ganzen waren wir chancenlos.“

Tore: 1:0 Neuse (20.), 2:0 Salmi (27.), 3:0 Osei (32.), 4:0 Raudino (35.). Bes. Vorkommnisse: Gelb-Rot und Rot gegen Niederbonsfeld (beide 90. Minute, Unsportlichkeiten).

SV Burgaltendorf freut sich über gelungenen Auftritt

SV Burgaltendorf – Blau-Weiß Mintard 4:1 (2:0). Der Außenseiter aus der Bezirksliga landete einen Überraschungscoup. In einem kurzweiligen Pokal-Spiel setzte sich Burgaltendorf gegen den ambitionierten Landesligisten BW Mintard deutlich mit 4:1 durch und qualifizierte sich für die dritte Runde.

Trainer Sascha Hense freute sich über den gelungenen Auftritt seiner Mannschaft: „Wir haben ein sehr gutes Spiel abgeliefert. In den Zweikämpfen waren wir griffiger und präsenter. Mintard hatte uns in der gesamten Partie wenig entgegenzusetzen. Der Sieg war auch in der Höhe hochverdient.“

Tore: 1:0 Rölver (5.), 2:0 Schulz (34.), 3:0 Glahn (52.), 4:0 Gonzalez (80.), 4:1 (82.).

Vogelheimer SV – Adler Union Frintrop 1:2 (1:0). Favorit Adler Union Frintrop drehte in Vogelheim einen 0:1-Pausenrückstand und erreichte durch einen knappen, aber nicht unverdienten 2:1-Erfolg die nächste Runde im Kreispokal. „Meine Jungs haben es bis zur Halbzeitpause gut gemacht, danach hat Frintrop ordentlich Druck gemacht. Der Gegner war kaltschnäuziger vor dem Tor“, erklärte VSV-Trainer Christian Mikolajczak. Gäste-Coach Marcel Cornelissen, der seine Startelf im Vergleich zum letzten Liga-Spiel auf acht Positionen verändert hatte, konnte wieder einmal mit der starken Moral seiner Truppe zufrieden sein: „In der ersten Halbzeit waren wir nicht existent, nach dem Seitenwechsel wurde es dann besser. Wir hatten am Ende auch etwas Glück, aber das gehört dazu. Für uns zählt nur das Weiterkommen.“

Tore: 1:0 Nouri (32.), 1:1 Espenhahn (56.), 1:2 Brechmann (66.).

