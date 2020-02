Steele kann mit der Nullnummer in Frohnhausen gut leben

VfB Frohnhausen – Spvgg Steele 03/09 0:0.

Ein torloses Remis der interessanteren Art sahen die Zuschauer an der Raumerstraße. Vor allem Steeles Trainer Dirk Möllensiep war mit der Leistung seiner Elf zufrieden – weniger allerdings mit dem Ergebnis. „Vor der Partie wäre ich mit dem Punkt zufrieden gewesen, im Grunde haben wir aber zwei Zähler verloren“, meinte er. Im ersten Durchgang zeigte sein Team das beste Spiel der Saison und hätte auch in Führung gehen müssen. Doch die Gäste hatten ein wenig Pech mit für sie strittigen Schiedsrichter-Entscheidungen. „Uns wurde ein klarer Elfer verweigert, dabei wurde Luis Smeilus im Strafraum klar umgetreten“, ärgerte sich Möllensiep. Im zweiten Durchgang hatten die Gastgeber eine kurze Drangphase und kamen zu einer der wenigen Möglichkeiten, danach sahen die Zuschauer einen offenen Schlagabtausch. Schröder erzielte in der Schlussphase einen Treffer, der aber wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt wurde.

Gäste freuten sich über das „zu Null“-Spiel

Am Ende blieb die Partie torlos, die Gäste freuten sich, wieder einmal kein Gegentor kassiert zu haben, und Dirk Möllensiep sieht zuversichtlicher in die Zukunft. „Wenn wir diese Leistung in den kommenden Wochen abrufen, können wir die Klasse halten.“ Weniger zufriedene Mienen gab es bei den Hausherren. Nach dem zweiten sieglosen Spiel in Folge ist klar, dass Kevin Zamkiewicz, der den Verein in der Winterpause verlassen hat, an allen Ecken und Enden fehlt. „Wir tun uns in der Offensive schwer, und Steele hat das clever gespielt“, meinte Issam Said, der in den kommenden Wochen das Spielsystem umstellen will. „Wir müssen von Punkt zu Punkt aus unserer Krise herauskommen.“

SV Burgaltendorf – Schwarz-Weiß Düsseldorf 1:1 (1:1). Die Serie der Burgaltendorfer hielt, doch das war auch das einzig Positive an dem stürmischen Nachmittag. „Wir können am Ende noch froh über den Punkt sein. Es war ein schwaches Spiel beider Mannschaften einschließlich einer desolaten Schiedsrichterleistung“, so der ernüchterte Kommentar des sportlichen Leiters Jörg Oswald. Die Gastgeber gingen früh nach einer Ecke durch Kuhlmann in Führung und spielten mit Hilfe des Windes auch auf ein Tor, doch die Offensivkicker trafen ständig die falschen Entscheidungen. So blieben weitere Treffer aus. Stattdessen leistete sich die Abwehr ein dummes Foul im Strafraum, aus dem der Ausgleich resultierte. In den zweiten 45 Minuten gelang es den Spielern auch angesichts des starken Gegenwindes nicht mehr, die nötige Leistung abzurufen. Für den sportlichen Leiter unverständlich. „Es wäre gegen einen schlechten Gegner sehr einfach gewesen, drei Punkte einzufahren. Ich weiß nicht, ob alle zu viel Karneval im Kopf hatten, jedenfalls kann ich keinen Spieler aus der Mannschaft herausheben“, ärgerte sich Oswald.

Tore: 1:0 Kuhlmann (9.), 1:1 (32., Foulelfmeter).