Spvgg Steele 03/09 - TV Jahn Hiesfeld 0:5 (0:2).

Die Niederlage gegen den Primus erkannte Steeles Trainer Dirk Möllensiep an, doch haderte er mit den vergebenen Chancen. „Klar war der Gegner uns technisch und spielerisch überlegen, aber wenn man gegen ein solches Kaliber Möglichkeiten hat, muss man die nutzen“, meinte er. Schon nach zwei Minuten hatte Schröder das 1:0 auf dem Fuß, scheiterte aber. Genauso wie sein Kollege Lippek, der nach 20 Minuten den Hiesfelder Keeper anschoss. „Hätten wir da ein Tor gemacht, hätte die Partie vielleicht anders ausgehen können. Natürlich wäre die Hoffnung auf einen Sieg vermessen, aber ein 3:5 wäre drin gewesen und sicher gut für die Moral“, so der Trainer, der sich aber von der Klatsche nicht entmutigen lassen will. In den nächsten Wochen kommen die Spiele, in denen die Steelenser ihre Punkte holen - davon ist er fest überzeugt.

Tore: 0:1 (17.), 0:2 (24.), 0:3 (53.), 0:4 (67.), 0:5 (82.).

Rather SV – SV Burgaltendorf 3:1 (2:0.). Eine verdiente Niederlage kassierten die Burgaltendorfer. Die erste Hälfte verschliefen die Gastgeber komplett und waren mit dem 0:2-Rückstand noch gut bedient. „Wir konnten uns bei Jan Unger im Tor bedanken, dass wir nicht höher zurücklagen. Das war bisher unsere schlechteste Leistung“, urteilte der sportliche Leiter Jörg Oswald. In der Pause stellte der SV mit einigen Wechseln wieder auf Viererkette um, was dem Spiel gut tat. Die Hausherren gestalteten die Partie ausgeglichener, doch der Anschlusstreffer von Gräler fiel zu spät. „Unsere Jungs konnten auf dem rutschigen Kunstrasen nichts ausrichten, der Gegner hat uns gezeigt, wie man Fußball spielt“, ärgerte sich Oswald.

Tore: 1:0 (16.), 2:0 (38.), 2:1 Gräler (85.), 3:1 (90.).

MSV Düsseldorf - VfB Frohnhausen 4:4 (1:2). VfB-Trainer Issam Said war bedient. Bis zur 70. Minute sah er ein gutes und engagiertes Spiel seiner Mannschaft, die beim Tabellensiebten klar mit 4:1 führte. Dann allerdings trat der Schiedsrichter auf den Plan und traf einige strittige Entscheidungen. „Er hat dafür gesorgt, dass wir hier zwei Punkte verloren haben“, urteilte der Trainer. Erst zeigte er dem erst drei Minuten zuvor eingewechselten Mansoori innerhalb von drei Minuten zweimal Gelb, dann entschied er in der Schlussphase noch auf Strafstoß, obwohl das Foul nach Ansicht der Frohnhauser weit außerhalb des Strafraums geschehen war. „Wenn man auswärts vier Treffer schießt, muss man eigentlich gewinnen.“

Tore: 0:1 Akcapinar (3.), 1:1 (4.), 1:2 und 1:3 Said (17. und 54.), 1:4 Issa (65. Foulelfmeter), 2:4 (70.), 3:4 (78., Foulelfmeter), 4:4 (88., Foulelfmeter).

Bes. Vork.: Gelb-rote Karte für Mansoori (VfB, 78. wegen Foulspiels

ESC Rellinghausen - SV Genc Osman 1:4 (1:1). In der ersten Halbzeit sah ESC-Trainer Sascha Behnke genau das, was er seinen Kickern mit auf den Weg gegeben hatte. Die Rellinghauser spielten munter nach vorn, gewannen die Zweikämpfe und wirkten engagiert, sieht man von der Unsicherheit in der Abwehr ab, nach der in der 18. Minute das 0:1 fiel. Die Gastgeber ließen sich davon allerdings nicht beirren, und Krämer gleich nur sechs Minuten später aus. Auch danach gab es Möglichkeiten, doch Hoffmann vertändelte den Ball im Strafraum. Im zweiten Durchgang sah Behnke allerdings das andere Gesicht seiner Truppe: „Wir haben nicht mehr gekämpft und hatten viel Pech.“ Beim 1:2 rutschte der Keeper weg, die Treffer 3 und 4 waren Glücksschüsse aus 35 Metern.

Tore: 0:1 (18.), 1:1 Krämer (25.), 1:2 (74.), 1:3 (80.), 1:4 (83.).