Starkes Spiel: ETB trotzt Spitzenreiter Baumberg Punkt ab

Baumberg. ETB Schwarz-Weiß verdient sich beim souveränen Spitzenreiter SF Baumberg ein 0:0. Das sagt ETB-Trainer Damian Apfeld zum Punktgewinn seines Teams.

Die gute Form beim Fußball-Oberligisten ETB Schwarz-Weiß Essen hält an. Die Mannschaft von Trainer Damian Apfeld erkämpfte sich beim SF Baumberg ein 0:0 und knöpfte damit dem Spitzenreiter am siebten Spieltag die ersten Punkte ab. Der hatte bis dahin alle sechs Spiele gewonnen und dabei 22 Tore erzielt. Die Schwarz-Weißen zeigten eine klasse Mannschaftsleistung. Die vielen mitgereisten Fans brauchten die Fahrt nach Baumberg jedenfalls nicht zu bereuen.

Von Beginn an wurde deutlich, dass sich die besten Abwehrreihen der Oberliga gegenüberstanden, denn viele Torchancen sahen die 120 Zuschauer – davon die Hälfte aus Essen - nicht. In der 9. Spielminute wurde es zum ersten Mal gefährlich vor dem Baumberger Gehäuse: Guiliano Zimmerling hatte Niko Bosnjak mit einem Klassepass in Szene gesetzt, doch der scheiterte aus kurzer Entfernung an Baumbergs Keeper Daniel Schwabke.

ETB Schwarz-Weiß Essen hatte die Chance zur Führung

Fünf Minuten vor der Pause hatten dann die Gäste Glück, dass der Kopfball von Denis Sitter nach einem Eckball knapp über die Latte flog (41.). Quasi mit dem Halbzeitpfiff wären die Essener fast in Führung gegangen: Mit einem tollen Außenrist-Pass hatte Guiliano Zimmerling Stürmer Timur Kesim bedient, der aber aus fünf Metern nicht richtig hinter den Ball kam. Seine Direktabnahme konnte Daniel Schwabke entschärfen (45.).

In der 70. Minute wurde auch ETB-Torhüter Michele Cordi geprüft. Eine Direktabnahme von Ben Harneid aus 20 Metern war aber eine sichere Beute des Torwarts. Acht Minuten später musste er dann schon sein ganzes Können aufbieten bei einem Flachschuss von Baris Saikaya aus neun Metern (78.).

Drei Minuten vor dem Spielende hatten dann die ETB-Anhänger den Torschrei dann auf den Lippen, doch ein Schuss vom eingewechselten Dominik Reichardt aus sechs Metern wurde in letzter Sekunde noch von einem Abwehrspieler leicht abgefälscht und flog Millimeter am rechten Pfosten vorbei (87.).

ETB-Trainer Apfeld sieht eine sehr ausgeglichene Partie

„Es war eine sehr ausgeglichene Partie“, analysierte ETB-Trainer Damian Apfeld. „Die zweite Halbzeit ging eigentlich genauso weiter, wie die erste. Es gab wenig Torchancen auf beiden Seiten. Dann haben wir ein bisschen Oberwasser bekommen und hatten viele Eckbälle. Es gab eine Phase zum Ende des Spiels, wo wir am Drücker waren. Wir sind etwas geknickt, weil wir das Gefühl haben, dass hier mehr drin war. Aber wir nehmen den Punkt mit und können damit auch zufrieden sein.“

Der ETB hat aus den letzten drei Spielen immerhin sieben Zähler gesammelt. Am kommenden Mittwoch spielen die Essener im Niederrheinpokal beim 1. FC Kleve.

So haben sie gespielt

SF Baumberg - ETB 0:0.

ETB: Cordi – Dalyanoglu, Lach, Corovic (81. Kryeziu), Poznanski (85. Sahin) – Shavershyan – Zimmerling – Bosnjak (70. Reichardt), Addai (85. Williams), Cissé – Kesim.

