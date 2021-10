Spvg Schonnebeck zeigt Charakter und dreht das Spiel

2:1-Sieg beim FSV Duisburg, weil die Gäste etwas galliger waren. FC Kray zeigt sich beim 0:4 gegen TSV Meerbusch am Ende vogelwild.

FSV Duisburg – SpVg Schonnebeck 1:2 (1:0). Moral bewiesen, Spiel gedreht und den lang ersehnten Dreier eingefahren! Die SpVg Schonnebeck ist nach zuvor vier Liga-Partien ohne Sieg wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Dabei sah es zur Halbzeitpause noch nicht nach einem Erfolgserlebnis aus: Die Schwalben gerieten in der 24. Minute, trotz Feldüberlegenheit, durch ein Missverständnis in der Defensive in Rückstand.

„Wir haben das Spiel in der ersten Hälfte bereits kontrolliert, konnten uns allerdings nur wenige Torchancen erspielen. Im letzten Drittel hat uns der entscheidende Pass gefehlt. Das Gegentor war sehr unglücklich“, analysierte SVS-Coach Dirk Tönnies.

Nach dem Seitenwechsel brachten Dennis Abrosimov und Robin Brandner die Spielvereinigung binnen fünf Minuten auf die Siegerstraße. Der Sieg war verdient, weil die Gäste mehr investierten. Tönnies lobte seine ersatzgeschwächte Elf: „Das haben sich die Jungs erarbeitet. Wir waren etwas galliger. Die Personalnot war groß, aber die verletzten Spieler haben die Mannschaft von draußen 90 Minuten nach vorne gepeitscht. Wir sind sehr erleichtert, dass wir wieder gewonnen haben.“

Für Schonnebeck geht es am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) im Niederrheinpokal beim Kreisligisten MTV Union Hamborn weiter. Dort ist die Favoritenrolle klar verteilt.

Schonnebeck: Sprenger – Mourtala (80. Hoffmann) – Sarr – Bloch – Abrosimov – Skuppin – Barra – Ogrzall – Brandner – Küper (75. Vladi) – Yerek.

Tore: 1:0 (24.), 1:1 Abrosimov (54.), 1:2 Brandner (59.).

Zuschauer: 250 .

FC Kray – TSV Meerbusch 0:4 (0:2). Der FC Kray kassierte gegen den TSV Meerbusch eine deutliche 0:4-Heimpleite und wurde vom Gegner tabellarisch überholt. Dominik Reinert, Ex-Profi von Rot-Weiß Oberhausen, erzielte in der 25. Minute die Führung für Meerbusch. Nur drei Zeigerumdrehungen später traf TSV-Torjäger Oguz Ayan zum 2:0. Von diesem Doppelschlag erholte sich der Essener Oberligist im Laufe des Spiels nicht mehr. Das dritte Gegentor, kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit, war die Entscheidung. Kray erwischte insgesamt einen rabenschwarzen Tag und konnte den routinierten Gast nicht vor ernsthafte Probleme stellen.

Trainer Mikolajczak sah „kollektives Versagen“

Dementsprechend enttäuscht war Coach Christian Mikolajczak: „Es war kollektives Versagen. Wir hatten nichts entgegen zu setzen. Unsere Mannschaft hat leider nur in den ersten zehn Minuten Fußball gespielt. Danach war es vogelwild und die Jungs konnten den Plan nicht mehr umsetzen. Die 0:4-Heimklatsche war hochverdient. Wir hatten uns definitiv mehr ausgerechnet.“

Durch die Pleite rutschte die Mikolajczak-Elf auf den 14. Tabellenplatz ab. Die nächsten Aufgaben in der Oberliga werden anspruchsvoll: 1. FC Bocholt, SSVg Velbert und TVD Velbert heißen die kommenden drei Gegner.

Kray: Delker – Poznanski – Usein – Nhu – Talas (64. Hadekhalaf) – Sabah – Rosbach (46. Kazelis) – Özden – Kehrmann – Minewitsch – Bosnjak.

Tore: 0:1 (25.), 0:2 (28.), 0:3 (52.), 0:4 (85.).

Zuschauer: 78

Alle aktuellen Nachrichten und Bilder zum Sport in Essen finden Sie hier

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen