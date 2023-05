Spvg. Schonnebeck verabschiedet bereits einen Spieler

Kingsley Sinclair von der Spvg Schonnebeck wird in die Heimat nach Neuseeland zurückkehren.

Essen. Fußball-Oberligist Spvg. Schonnebeck hat sich beim Restprogramm noch einiges vorgenommen. So sieht der Plan der Essener im Endspurt aus.

FSV Duisburg – Spvg. Schonnebeck (So., 15.30 Uhr, Warbruckstr.). Die Spielvereinigung Schonnebeck hat sich für den Oberliga-Saisonendspurt eine besondere Mission auferlegt: Zwei Siege in Folge feierten die Essener zuletzt – und wollen nun auch bis zum Saisonende ungeschlagen bleiben.

„Wir müssen irgendwo die Motivation daraus ziehen, wollen ungeschlagen bleiben und mit einem positiven Gefühl aus der Saison gehen“, erklärt Trainer Dirk Tönnies. Das sei das Ziel. „Wir werden weder nach unten noch nach oben viel bewegen können.“ Drei Aufgaben warten noch auf die „Schwalben“ in dieser Spielzeit, von einem einstelligen Tabellenplatz dürfte sich die Spielvereinigung ohnehin nicht mehr verdrängen lassen. Sechs Punkte Vorsprung haben die siebtplatzierten Essener auf Platz zehn.

Sinclair bestreitet letztes Spiel für Spvg. Schonnebeck

Für einen Spieler wird das Duell mit dem Schlusslicht und längst abgestiegenen FSV Duisburg ein ganz besonderes: Angreifer Kingsley Sinclair wird am Sonntag in der Startelf stehen und sein letztes Spiel im Schonnebeck-Trikot bestreiten, bevor er in seine neuseeländische Heimat zurückkehrt.

„Es ist sehr, sehr schade, dass er den Verein verlässt, weil er menschlich und sportlich bei uns sehr gut reingepasst hat“, meint Tönnies. Er habe aber absolutes Verständnis für Sinclairs Entscheidung, da er den großen Profitraum nicht verwirklichen konnte und in Neuseeland einen Job in Aussicht gestellt bekommen hat.

Robin Brandner, Max Fleer, Leon Willems und Georgios Ketsatis stehen in Duisburg nicht zur Verfügung.

