Spvg Schonnebeck: Studtrucker wird Co-Trainer - das steckt dahinter

Essen. Vom Spieler zum Co-Trainer: Marwin Studtrucker bleibt der Spvg Schonnebeck treu. Wie er sich beim Essener Oberligisten einbringen möchte.

Zwei Tore schenkte er seiner Mannschaft noch, dann verletzte sich Marwin Studtrucker schwer am Knie – und musste seine Karriere beenden: Das 4:3 der Spvg Schonnebeck gegen Hilden am 18. September war das letzte Spiel des 33-jährigen Stürmers. An der Seitenlinie geht es für ihn weiter: Studtrucker wird zur neuen Saison Co-Trainer von Dirk Tönnies. Das gab die Spvg am Dienstagmorgen bekannt.

„Der Verein ist mir sehr ans Herz gewachsen, seitdem ich als Spieler hier bin“, sagt Studtrucker, der im Sommer 2021 an den Schetters Busch wechselte, in einem Vereinsinterview. Zuvor spielte er, um nur einige Klubs zu nennen, für Rot-Weiss Essen, Alemannia Aachen, den Wuppertaler SV und den 1. FC Saarbrücken – in Essen ist er heimisch geworden.

Spvg Schonnebeck hat für Studtrucker „eine besondere Stellung“

Studtrucker weiter: „Trotz meiner Enttäuschung, dass meine Spielerkarriere durch wiederholte Knieverletzungen beeinträchtigt wurde, war es immer mein Wunsch, dem Verein treu zu bleiben.“ Der Übergang vom Spieler zum Co-Trainer war für ihn „eine natürliche und positive Entwicklung“.

Keine News aus dem Essener Fußball verpassen? Hier geht’s zu unserer WAZ-Facebook-Gruppe!

Dass er diese bei der Spielvereinigung vollzieht, war für ihn schnell klar. „Schonnebeck hat eine besondere Stellung, da ich nun hier lebe und mir vorstellen kann, dauerhaft in Essen zu bleiben. Meine beruflichen Verpflichtungen sind ebenfalls hier, was die Bindung zum Verein zusätzlich stärkt“, sagt „Studti“, der für die Stauder-Brauerei arbeitet.

Brennpunkte aus dem Essener Fußball:

Seine Rolle als Assistent von Tönnies interpretiert er wie folgt: „Als Co-Trainer sehe ich mich als Bindeglied zwischen der Mannschaft und dem Trainerteam oder dem Cheftrainer. Ich glaube, dass ich hier meine Stärken einbringen kann.“

Dabei will er auf seine Erfahrungen aus der Profizeit zurückgreifen. Trainer hat er viele erlebt, jeder sei anders gewesen. „Einige waren fachlich stärker, andere hingegen waren besonders gut im Umgang mit Spielern und in der Führung eines Teams. Ich glaube, dass der menschliche Faktor in der Führung immer wichtiger im Fußball wird“, meint Studtrucker.

Marwin Studtrucker im Trikot von Rot-Weiss Essen – er ist in der Stadt heimisch geworden. Foto: Michael Gohl / WAZ FotoPool

Studtrucker will die Schonnebecker Offensive entwickeln

Besonders im Offensivspiel und bei der Unterstützung junger Spieler könne er sich gut einbringen: „Ich erinnere mich immer an die Tipps, die ich von Trainern erhalten habe, besonders wenn es um das positionsspezifische Offensivspiel geht.“

Was er sich für die Zukunft vornimmt? „Ein Hauptziel, das ich mir gesteckt habe, ist es, den Spielern eine gewisse Leichtigkeit zu vermitteln und für sie ansprechbar zu sein“, sagt er und fügt an: „Wenn ich in der Zukunft darauf angesprochen werde, dass ich als Co-Trainer einen bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung eines Spielers hatte und ihm dabei geholfen habe, interessant für Vereine in der vierten oder sogar dritten Liga zu werden, würde ich das als großen Erfolg betrachten.“

Hier gibt es alle News aus der Essener Fußballszene.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen