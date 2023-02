Spvg Schonnebeck holt Ex-Regionalliga-Spieler Geisler

Essen. Transfercoup: Die Spvg Schonnebeck holt Yannick Geisler von Tabellenführer SSVg Velbert. Was der Essener Klub über die Verpflichtung sagt.

Die Spvg Schonnebeck verstärkt sich zur neuen Saison mit Yannick Geisler. Der 28-Jährige kommt vom Oberliga-Tabellenführer SSVg Velbert an den Schetters Busch – er bringt massiv Erfahrung mit.

Geisler, der im zentralen Mittelfeld spielt, lief 158 Mal in der Regionalliga West auf, dort kickte er unter anderem für den SC Verl, den SC Wiedenbrück und den Wuppertaler SV auf. Nun also Schonnebeck. „Wir freuen uns sehr, mit Yannick einen Spieler verpflichtet zu haben“, so Christian Leben, der Sportliche Leiter der Schwalben, „der trotz seiner langjährigen Erfahrung in der Regionalliga West und seiner derzeitigen Position als Stammspieler beim aktuellen Spitzenreiter der Oberliga Niederrhein Lust auf die kommenden Aufgaben in Schonnebeck hat.“

Spvg Schonnebeck: Geisler kehrt in seine Heimatstadt zurück

Bereits in der Winterpause der Saison 2019/20 habe Geisler einige Wochen bei der Spielvereinigung mittrainiert. Man kennt sich also. „Umso mehr freut es uns, dass die Verpflichtung endlich geklappt hat! Ich bin fest davon überzeugt, dass er unser Team aufgrund seiner Fähigkeiten auf und neben dem Platz verbessern wird und er sich in der Sommervorbereitung schnell in die Mannschaft integrieren wird“, so Leben weiter.

Für Geisler ist es eine Rückkehr in seine Heimatstadt. Er begann seine Laufbahn beim SV Burgaltendorf und spielte in der Jugend auch für Rot-Weiss Essen.

