Spvg Schonnebeck hat gegen Ratingen zwei Rechnungen offen

Essen. Die Spvg Schonnebeck will gegen Ratingen eine neue Serie starten – und damit den Tabellenplatz festigen. Dieses Ziel gibt Dirk Tönnies aus.

Die jüngste Erfolgsserie ist bei der 0:2-Heimniederlage gegen Hamborn gerissen, an diesem Sonntag will die Spielvereinigung Schonnebeck gegen den Tabellennachbarn Ratingen 04/19 eine neue starten. Und ein Auswärtssieg gegen den Tabellennachbarn, der fünf Punkte mehr auf dem Konto und ein Spiel weniger absolviert hat, hätte zudem einen feinen Nebeneffekt.

„Laut unserer Berechnung brauchen wir noch drei Punkte, um den Klassenerhalt ganz safe zu machen. Wir wollen uns jetzt auch in dem einstelligen Tabellenbereich halten“, erklärt Trainer Dirk Tönnies. Platz sieben sei zwar „sehr, sehr gut“, so der Coach, doch die Konkurrenten aus Meerbusch und Baumberg sitzen Schonnebeck dicht im Nacken und haben noch ein Spiel in der Hinterhand.

Spvg Schonnebeck: Chancenverwertung muss besser werden

„Gegen Ratingen haben wir auch noch ein bisschen was gutzumachen“, weiß Tönnies. Im vergangenen Herbst unterlag die Spielvereinigung der Germania zu Hause gleich zwei Mal innerhalb von vier Tagen: Zuerst in der Liga mit 1:2, dann in der dritten Runde des Niederrheinpokals mit 2:5 nach Elfmeterschießen. Das Problem – damals wie heute: die Chancenverwertung.

„Das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch die Saison: Wir müssen unsere Torchancen ganz einfach nutzen“, erklärt Tönnies. Der zuletzt kranke Wilfried Sarr, der im Sommer zum FC Kray wechseln wird, wird voraussichtlich in den Kader zurückkehren, ist aber noch keine Option für die Startelf. Louis Jozek kehrt ebenfalls zurück ins Aufgebot, Max Fleer steht hingegen wegen seines Muskelfaserrisses, der noch immer nicht ganz ausgeheilt ist, noch nicht wieder zur Verfügung.

