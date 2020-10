Spvg Schonnebeck erwischt einen gebrauchten Tag

Spvg Schonnebeck – SC Düsseldorf-West 2:4 (1:2). Der alte Angstgegner der Schonnebecker ist zurück! „Herzlich willkommen zurück in der Oberliga“, meinte Spvg-Trainer Dirk Tönnies ein wenig sarkastisch nach der verdienten 2:4-Niederlage gegen Düsseldorf-West. Es war einer dieser gebrauchten Tage, der sich schon nach wenigen Sekunden erahnen ließ, als Georgios Ketsatis einen Rückpass völlig unbedrängt fast von der Mittellinie ins Toraus spielte. Nur eine Minute später, als die Gastgeber noch in der Herbstsonne dösten, stand es bereits 0:1 durch den trocken abziehenden Janos Kömmerling von der Strafraumgrenze.

Die Gäste wirkten auch in der Folgezeit viel wacher, störten früh gegen eine wackelige Schonnebecker Abwehr, in der Rotsünder Kai Nakowitsch doch vermisst wurde. Der Ausgleich nach einer Viertelstunde war einer cleveren Aktion von Simon Skuppin im Strafraum zu verdanken, der in dieser Situation nicht unbedingt fallen musste. Kevin Barra nahm das kleine Geschenk vom Punkt an: 1:1.

Trainer Tönnies sieht zu große Leistungsschwankungen

Aber es brachte keine Sicherheit in die Schonnebecker Reihen. Zwar hatten der schnelle Williams zweimal die Führung auf dem Fuß, aber wieder ging der Schuss nach hinten los. Milan Senic (25.) wurde im Strafraum nicht entscheidend gestört, sein Flachschuss ins lange Eck schien nicht ganz unhaltbar: 1:2.

Nach dem Wechsel drängte die Spvg in der Anfangsviertelstunde mit Rückenwind auf den Ausgleich. Chancen ergaben sich: Bosnjaks Solo (51.) scheiterte erst am Torhüter Pyka, dass Leon Engelberg nach Ecke die Kugel aus zwei Metern nicht im Netz unterbrachte, war ein großes Rätsel (56.), und als Bosnjak den laufstarken Skuppin auf die Reise schickte, war wiederum der aufmerksame DSC-Keeper per Fußabwehr zur Stelle (60.).

Kurz darauf ging Schonnebeck innerhalb von zwei Minuten K.o. – wobei man es selbst vorbereitete: Bosnjak wollte in die Abwehr zurückpassen, ein Düsseldorfer Angreifer spritzte dazwischen und Milan Senic drückte den Ball im Nachsetzen über die Linie (62.). Nur zwei Minuten später war die Messe gelesen: Simon Ogrzall verlor den entscheidenden Zweikampf am eigenen Strafraum, Daud Gregery hatte keine Mühe, das 4:1 zu erzielen.

Zu viele Fehler und Unzulänglichkeiten

Ein klein wenig Hoffnung keimte nur zwei Minuten später wiederum auf, als Kevin Barra eine Vorbereitung von Skuppin über die Linie drückte, aber danach verzettelten sich die Gastgeber in zu vielen Angriffsaktionen. Auch die für neue offensive Schwungkraft eingewechselten Kreshnik Vladi und Jason Prodanovic konnten in der Schlussviertelstunde nicht mehr für den entscheidenden Umschwung sorgen. „So viele Fehler und Unzulänglichkeiten wie heute habe ich schon lange nicht mehr von meiner Mannschaft gesehen“, rätselte hinterher Trainer Tönnies, der konstatieren musste: „Wir haben zu große Leistungsschwankungen im Team und sind noch nicht so konstant wie erhofft.“ Mit diesem Rückschlag müssen sich die Schonnebecker vorerst im Mittelfeld einordnen.

Spvg: Sprenger, Abrosimov (83. Kilav), Ketsatis, Engelberg, Ogrzall (73. Prodanovic), Yerek (73. Sarr), Bachmann, Barra, Williams (70. Vladi), Skuppin, Bosnjak.

Tore: 0:1 Kömmerling (2.), 1:1 Barra (15./FE), 1:2 Senic (25.), 1:3 Senic (62.), 1:4 Gergery (64.), 2:4 Barra (66.).

Zuschauer: 270.