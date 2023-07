Spitzenreiter TC Bredeney gibt Vorsprung aus der Hand

Versmold. Bundesligist TC Bredeney führt beim Aufsteiger Versmold bereits mit 3:1. Darum hat es für die Essener dennoch nicht zum Auswärtssieg gereicht.

Die Laune hätte besser sein können bei Torsten Rekasch. Zufrieden konnte der Sportchef des Tennis-Bundesligisten TC Bredeney nicht sein. Mit dem 3:3 bei Tennispark Bärchen Versmold hätten die Essener vielleicht noch leben können, aber nicht, wenn man nach den Einzeln bereits mit 3:1 vorn gelegen hat. „Dann will man natürlich auch gewinnen“, sagt Rekasch. „Aber ist ja noch nichts passiert“, schiebt er gleich nach mit Blick auf den Titelkampf. Der TCB bleibt Tabellenführer.

Dass es nicht einfach werden würde in Versmold, war den Essenern durchaus bewusst. Die Liga ist in diesem Jahr spannender und unberechenbarer denn je und hat schon für seltsame Ergebnis gesorgt. Zu den Überraschungen zählt auch Aufsteiger Versmold, den haben viele so stark nicht erwartet. Selbst den ambitionierten Gladbacher HTC haben die Versmolder mit 4:2 abserviert. Wie der TCB sind sie ungeschlagen, haben lediglich zwei Unentschieden auf dem Konto.

TC Bredeney musste auf einige Leistungsträger verzichten

Dass der TC Bredeney etwas gefrustet war, lässt sich leicht nachvollziehen, denn diesmal bekam er die Unwägbarkeiten der Tennis-Bundesliga zu spüren, die den sportlichen Ablauf entscheidend beeinflussen können. Diesmal hatten die Essener Personalprobleme. „Diverse Spieler haben uns gefehlt“, räumt Rekasch ein. Er musste improvisieren. „Es wurde dann ein wildes Durchgemische.“

Oscar Otte vom TC Bredeney ist gerade erst Vater geworden. Er spielte nur sein Einzeln. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Yannick Hanfmann, an Nummer zwei gesetzt, und Maximilian Marterer, die Vier im Kader, mussten ihren Turnier-Verpflichtungen nachkommen und fehlten. Oscar Otte, vor wenigen Tagen Vater geworden, stellte sich fürs Einzel zur Verfügung, verlor aber jeweils nach Tiebreak mit 0:2. Danach reiste er ab, zurück zur Familie. Das so erfolgreiche Doppel mit Mats Moraing war damit gesprengt.

Rudolf Molleker gewann sein Einzel deutlich, musste aber anschließend direkt nach Hamburg zum Turnier. Henri Squire wiederum hatte seinen Flug verpasst, war aber zum Doppel vor Ort und sprang ein. Doch gemeinsam mit Tim Pütz verlor er knapp 6:7 (6) und 4:6. Mats Moraing und Partner Lucas Miedler unterlagen relativ deutlich. „Zum ersten Mal hatten wir das bessere Ende nicht für uns.“

Spitzenspiel am nächsten Sonntag zwischen TC Bredeney und Gladbach

Am nächsten Sonntag (11 Uhr) kommt es nun am Zeißbogen zum Top-Duell mit dem Gladbacher HTC, den Torsten Rekasch zu den Titelfavoriten zählt. Die Gladbacher haben zum Saisonstart das Top-Team TC Großhesselohe mit 6:0 nach Hause geschickt, stehen aber unter Druck, denn auch sie hatte es an diesem Spieltag hart erwischt. 2:2 stand es nach den Einzeln gegen Aachen, am Ende triumphierte der schwächer eingeschätzte Gast mit 4:2. Es bleibt spannend.

So haben sie gespielt

TP Versmold - TC Bredeney 3:3. Molcan - Otte 7:6 (4), 7:6 (7), Sels - Molleker 2:6, 2:6, Kuzmanov - Moraing 2:6, 4:6, Masur - Kamke 2:6, 6:3, 2:10. Doppel: Masur/Weßels - Squire/Pütz 7:6 (6), 6:4, Kuzmanov/Pichler -Moraing/Miedler 6:1, 6:4.

