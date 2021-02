Spiel der SGS Essen bei Eintracht Frankfurt fällt aus

Nichts geht mehr: Ähnlich wie auf diesem Sportplatz ist auch im Frankfurter Stadion am Brentanobad kein Fußballspiel möglich.

Essen Heftiger Schneefall macht Rasen unbespielbar. SGS könnte nach zweitem Ausfall innerhalb weniger Tage Terminnot bekommen.

Die Bundesliga-Fußballerinnen SGS Essen werden am Freitag nicht nach Frankfurt reisen: Die Partie gegen die Eintracht ist abgesagt, denn der Rasen im Stadion am Brentanobad ist nach dem heftigen Schneefall nicht bespielbar.

Ein Nachholtermin steht bisher noch nicht fest. Gleiches gilt für das Heimspiel der SGS gegen den SC Sand, das am vergangenen Sonntag ebenfalls ausfallen musste, weil weder im Stadion Essen noch am Hallo in Essen-Stoppenberg der Rasen bespielbar war.

Die Terminfindung für das weitere Programm macht diese erneute Absage nicht leichter. Womöglich bedeutet das für die SGS demnächst Englische Wochen.