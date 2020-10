Sonntage werden beim VfB zur Wundertüte

Arminia Klosterhardt – VfB Frohnhausen (So, 15.30 Uhr, Hans-Wagner-Weg). Nach dem ersten Erfolg in der Meisterschaft und dem Sieg im Pokal haben die Frohnhauser ein wenig an Selbstvertrauen gewonnen. Dennoch sieht Trainer Issam Said mit Sorge auf den Spieltag. „Wir haben weiterhin zu viele Ausfälle, die Sonntage sind momentan wie Wundertüten, da ich nie weiß, wer mir am Ende zur Verfügung steht.“ Neun Ausfälle stehen bereits fest, weitere könnten folgen, befürchtet der Coach. Und nun geht es ausgerechnet zum Tabellenführer, auch wenn Said die Arminia nicht auf der Rechnung als möglichen Meisterschaftskandidaten hatte. „Sie sind Aufsteiger und haben sicher viel Euphorie, die sie trägt. Aber die kann auch schnell kippen“, weiß er aus Erfahrung. Wichtiger für ihn ist, dass seine Jungs sich wieder zusammenreißen und im Spiel zumindest kämpferisch alles geben. „Wenn wir einen Punkt mit nach Hause nähmen, wäre ich schon zufrieden“, hofft Issam Said.

SV Burgaltendorf – Mülheimer FC (So, 15 Uhr, An der Windmühle). So wollten die Burgaltendorfer nicht starten: Mit nur einem Erfolg steht die Mannschaft von Trainer Julian Engelmeyer auf dem vorletzten Platz. Dabei will der sportliche Leiter Jörg Oswald den Spielern keinen Vorwurf machen. „Sie haben immer ordentlich gespielt, es fehlte halt das Glück.“ Immerhin schoss sich das Team beim 10:1 gegen TuS Holsterhausen den Frust von der Seele, und Oswald hofft nun, dass der Sieg ein wenig Sicherheit für das Kellerduell gegeben hat und der Gastgeber endlich auch zuhause erfolgreich ist.

BW Mintard – ESC Rellinghausen (So, 15.15 Uhr, Durch die Aue). Ein schweres Spiel erwartet ESC-Trainer Sascha Behnke. Auch wenn Mintard gerade auf einem Abstiegsplatz stünde, dürfe man sich nicht davon blenden lassen. „Sie gehören nicht in den Tabellenkeller, hatten aber auch ein hartes Auftaktprogramm“, weiß der Coach. Doch er muss vor allem an sein Team denken, denn da gibt es einige Personalsorgen. Neben dem gesperrten Kötz sind Haase, Ketsatis, Fritsch und Huxholt fraglich, so dass der Trainer die Mannschaft komplett umstellen muss. Dennoch hofft er zumindest auf einen Punkt.