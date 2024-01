Solidarität in Zahlen: RWE-Fans erreichen 3219,07 Euro

Essen. Uralt Ultras and Friends überreichen die Spende an die erste Vorsitzende der Nordfünkchen in Altenessen, Michaela Müller für ihr soziales Projekt

Überwältigt von der Resonanz sind einmal mehr die Uralt Ultras and Friends von RWE, die Mitte Januar eine Hilfsaktion zu Gunsten der Nordfünkchen in Altenessen („Rote Karte für die Altersarmut“) starteten. Bei den Heimspielen gegen FSV Zwickau und Viktoria Köln wurden am FFA-Stand einige 100 Karten mit drei Unkaputtbar-Motiven zum Preis von 5 Euro im Dreierset verkauft. Es durfte aber auch gerne mehr sein. Und es wurde mehr: Am Ende der Aktion konnten 3219,07 Euro an die erste Vorsitzende der Nordfünkchen, Michaele Müller, übergeben werden!

100-Euro-Spende der Brigade Essen

Besonders gefreut haben sich die Initiatoren um Uralt-Präsident Helmut „Happo“ Tautges über die 100-Euro-Spende der Fangruppe „Brigade Essen“. Darüber hinaus konnten auch persönliche Wünsche erfüllt werden. Über die sozialen Medien erfuhr man, dass im Nordfünkchen auch die 86jährige Brunhilde betreut wird, RWE-Fan seit Jahrzehnten. Sie kennt zum Beispiel noch die Wohnung von „Ente“ Lippens im Georg Melches Stadion.

Mehr News zu Rot-Weiss Essen

Kurzum: Einmal ein RWE-Spiel von der VIP-Loge aus erleben, am besten gemeinsam mit ihrem Enkel, das war das Bestreben der Uralt Ultras. Andreas Lütkemeier erfuhr von dem Vorhaben. Der eingefleischte RWE-Fan zögerte keine Sekunde, kramte zwei Assindia-VIP Karten hervor, mit dem Auftrag, diese an Brunhilde weiterzuleiten.

Am Samstag gegen den SC Freiburg U23 hoffen die beiden Ehrengäste, dass sich die Mannschaft für sie besonders ins Zeug legt. Taxikosten für Hin- und Rückfahrt gehen auf den Deckel der Uralten. Dazu gibt’s noch einen kleinen RWE-Schal sowie eine kleine RWE-Fahne, die Radio Hafenstraße-Manager „RWE-Picke“ wie selbstverständlich spendierte.

Klaus Mettner freut sich über Hauptgewinn

Als kleines Dankeschön wurde unter den Spendern am Ende das von Dr. Andreas Lahr gestiftete Georg-Melches-Stadionmodell verlost. Die „First Lady“ der Uralt Ultras zog den Glücklichen: Klaus „Steelhammer“ Mettner. Aber am glücklichsten über die Aktion war der Initiator selbst, Happo: „Der größte Dank gebührt allerdings dem Team um Michaela Müller! Wer sich so um seine Mitmenschen kümmert, kann nicht genug Aufmersksamkeit und Dank erfahren.“

+++ Berichte, Interviews, Hintergründe: Unsere RWE-Reporter berichten täglich. Bestellen Sie hier den kostenlosen WAZ-Newsletter zu Rot-Weiss Essen +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen