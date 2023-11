Handball So will Tusem Essen wieder in die Erfolgsspur einbiegen

Essen. Handball-Zweitligist Tusem Essen ist seit nunmehr drei Spielen sieglos. Darum wartet beim Tabellennachbarn HSC Coburg eine unangenehme Aufgabe.

Die Enttäuschung stand den Zweitliga-Handballern von Tusem Essen ins Gesicht geschrieben. Die 22:24-Heimniederlage gegen Großwallstadt war schon die zweite in Folge am Hallo nach dem 24:25 gegen Spitzenreiter Bietigheim. Nun soll beim Tabellennachbarn HSC Coburg wieder ein Lächeln her. Dafür muss die Mannschaft von Trainer Michael Hegemann an diesem Freitag (Anwurf 20.30 Uhr, Huk-Coburg Arena) allerdings ordentlich zulegen.

„Mit über 20 technischen Fehlern kannst du kein Spiel gewinnen“, ärgerte sich der Tusem-Trainer nach der jüngsten Pleite gegen nicht wirklich überragende Großwallstädter. Aber die Essener haben sich mal wieder selbst die größten Steine in den Weg gelegt, waren im Angriff nicht gut genug. Da nutzte auch die stabile Abwehr inklusive eines starken Lukas Diedrich im Tor nicht viel. Am Ende gingen die Essener leer aus und warten damit seit drei Spielen auf einen Sieg.

Tusem Essen fehlt teilweise auch die Kreativität

Auch Malte Seidel, der sinnbildlich für die Stärke der Defensive beim Tusem steht, war frustriert: „Wir kriegen es momentan nicht gut hin, auf den Punkt zu spielen. Teilweise waren wir nicht einfallsreich genug.“ So musste der Defensivspezialist ausnahmsweise mal selbst als Rückraumspieler im Angriff aktiv werden und war auch direkt zweimal erfolgreich.

In einer besseren Form befinden sich aktuell die gastgebenden Franken. Der HSC Coburg setzte zuletzt beim Aufsteiger TuS Vinnhorst ein Ausrufezeichen und gewann mit 37:19. Wohlgemerkt dort, wo der Tusem Ende Oktober nicht über ein 22:22-Unentschieden hinausgekommen war. Michael Hegemann kennt den Gegner aus den vielen Begegnungen der vergangenen Jahre bestens und weiß, dass die Aufgabe beim Tabellenneunten wieder einmal nicht einfach werden wird: „Das ist eine gute Mannschaft und für uns wieder eine echte Herausforderung.“

Auf Außenspieler des HSC Coburg muss Tusem Essen achten

Dabei gilt es auf den Dauerbrenner Florian Billek auf Rechtsaußen zu achten, aber auch auf dessen Kollegen auf den Flügeln. Auf Linksaußen ist Maximilian Jaeger einer der erfolgreichsten Schützen im Team, ebenso wie Billek-Vertreter Jannes Krone. Viel geht also über die Außenpositionen beim Gegner. Zudem gehört Kristian van der Merwe mit durchschnittlich elf Paraden pro Spiel und einer Abwehrquote von knapp 34 Prozent zu den besten Torhütern der Liga.

Hoffen darf der Tusem auf die Rückkehr von Philipp Asmussen im rechten Rückraum. Nach seiner Verletzung hat der Linkshänder die ersten Trainingseinheiten absolviert und könnte damit eine Option im Angriff sein.

