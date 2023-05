So reagieren die Cardinals auf ihre zweite Saisonpleite

Essen. Football-Regionalligist Assindia Cardinals patzt bei Mission Wiederaufstieg schon zum zweiten Mal. Das sind die Folgen des 20:28 gegen Bonn.

Die Assindia Cardinals finden keine stabile Form. Durch den 17:3-Auswärtssieg bei den Düsseldorf Bulldozern hatte sich die Stimmung bei den Essenern zunächst etwas aufgehellt, der nächste Dämpfer nach der 12:27-Auftaktpleite gegen Wuppertal ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Die „Men in Blue“ unterlagen den Bonn Gamecocks zu Hause mit 20:28 (0:7, 0:14, 7:0, 13:7) und verlieren ihr Ziel bei der Mission Wiederaufstieg in die Zweite Liga (GFL2) schon jetzt etwas aus den Augen.

Die Troisdorf Jets marschieren an der Regionalliga-Tabellenspitze mit 8:0 Punkten davon. Viele Ausrutscher dürfen sich die Cardinals also nicht mehr erlauben. Oder war das schon einer zu viel? „Natürlich wirft die Niederlage einen zurück, aber unterm Strich ist auch noch nichts passiert“, bemüht sich Cardinals-Chef Wilfried Ziegler, das Positive an der Situation zu sehen. „Die Niederlage war unglücklich, aber das Team hat gezeigt, dass es in die Spur gefunden hat. Wir waren auch deutlich besser als letzte Woche in Düsseldorf.“

Samstag empfangen Cardinals den Tabellennachbarn Köln

Bernd Janzen richtete den Fokus gleich auf die nächste unangenehme Aufgabe. Am Samstag (15 Uhr, Am Hallo) empfangen die Essener den Tabellennachbarn Cologne Falcons. „Köln ist sehr stark, aber schlagbar“, meint der Cardinals-Cheftrainer. Aufbauen auf die Leistung gegen Bonn können die Essener phasenweise schon – zumindest was die zweite Halbzeit angeht, als die Hausherren die Aufholjagd starteten. Dominic Bergmeister fing im dritten Viertel einen Bonner Pass ab und legte den Ball in der Endzone ab – der erste Essener Touchdown als Initialzündung?

„Das hat noch mal eine Aufbruchstimmung ausgelöst“, glaubte Ziegler. „Das hat den Funken überspringen lassen, die Jungs haben wieder daran geglaubt, dass sie rankommen können“, ergänzte Janzen. Allerdings stand es da bereits 7:21. Justin Neuhaus, der einen Pass von Quarterback Alexander Jodlauk im Schlussviertel in der Endzone fing, verkürzte weiter für die „Men in Blue“, die Gamecocks schlugen jedoch gleich zurück. Essen kam nach einem langen Pass von Jodlauk, den Christopher Mielke auf dem Weg in die Endzone fing und verwandelte, noch einmal heran, die letzten Comeback-Hoffnungen machten die Cardinals allerdings in der letzten Minute durch vermeidbare Strafen und einen Ballverlust von Jodlauk selbst zunichte.

Quarterback Alexander Jodlauk verlor mit den Assindia Cardinals auch das Heimspiel gegen Bonn. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Cardinals müssen gegen Bonn auf Unterschiedsspieler verzichten

Dass die Essener offensiv überhaupt so gefährlich werden würden, hätten sie wohl selbst nicht gedacht: Running Back Robert Shufford, der erhoffte Trumpf im Aufstiegsrennen, fehlte aus privaten Gründen, zum Heimspiel gegen Köln erwarten die Essener Verantwortlichen den US-Amerikaner aber wieder zurück. „Wenn wir ihn heute gehabt hätten, wäre es wahrscheinlich anders gelaufen“, meinte Ziegler. Aufgrund des Ausfalls mussten die Essener ihr Offensivspiel etwas umstellen, setzten mehr auf das Passspiel – in der ersten Halbzeit allerdings noch ohne Erfolg.

Bonn legte im ersten und zweiten Viertel mit drei Touchdowns den Grundstein für den Sieg – eine zu große Hypothek für die Cardinals. Die „Men in Blue“ leisteten sich einige individuelle Fehler, die die Gamecocks nutzten. „Wir haben auf die Passgeber nicht genug Druck ausgeübt und den Quarterback nicht genug gestört“, haderte Janzen. „Er konnte relativ gut walten und schalten.“

Hier gibt es alle News aus dem Essener Sport.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen